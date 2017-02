NINO D’ANGELO, IL CANTANTE CON IL FIGLIO TONI OSPITI DI RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 26 FEBBRAIO 2017) Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Domenica in, il format che ormai da decenni fa compagnia al pubblico di Rai Uno. Tra gli ospiti ci sarà anche un duo d'eccezione, formato da Nino d'Angelo e da suo figlio Toni. Cantante, attore e grande intrattenitore, Nino d'Angelo è famoso sia per il suo talento che per la simpatia che lo contraddistingue. Ma cosa si sa sul conto di suo figlio Toni? Molto probabilmente, i due hanno il talento nel sangue. Anche Toni, infatti, si è avvicinato al mondo dello spettacolo. Al suo attivo conta già vari successi che gli hanno consentito di essere apprezzato dal grande pubblico. Ovviamente, non sono mancate alcune collaborazioni con il padre Nino. Toni è un regista ormai affermato e in varie occasioni ha preteso che fosse proprio suo padre a incidere alcuni brani per le sue pellicole. Insomma, quello tra Nino e Toni sembra essere un sodalizio destinato a durare nel tempo e non solo per il legame che c'è tra loro ma, soprattutto, per la sinergia che si è creata tra due personaggi così pieni di talento e di voglia di parlare al proprio pubblico in maniera chiara diretta.

Nino d'Angelo, conosciuto anche con il soprannome di caschetto d'oro, si è avvicinato al mondo dello spettacolo sin da piccolissimo dando prova di avere talento da vendere ed una personalità a dir poco prorompente. Ad averlo reso celebre sono stati sia i suoi successi discografici che le numerose partecipazioni a vari film che hanno riscosso il plauso del pubblico e della critica. Nino d'Angelo era a tutti gli effetti un figlio del popolo e, per tale ragione, era amato da tutti. Nel corso del tempo, poi, ha cercato di concentrarsi solo sulla musica dimostrando una maturità non indifferente e sperimentando nuove forme espressive. Per quanto riguarda, invece, Toni d'Angelo, di lui si sa che dal padre ha preso l'amore per il cinema e, più in generale, per lo spettacolo. Sin da giovanissimo, infatti, si è approcciato con il mondo della regia ed ha dimostrato di avere un'attitudine spiccata per la macchina da presa. I successi ed i riconoscimenti non sono mancati.

