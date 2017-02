OCCIDENTALI'S PAPA/ Video, la parodia dell'ex Iena Mauro Casciari sbanca Facebook

IL PAPA CANTA OCCIDENTALI'S KARMA VIDEO, LA PARODIA DELL'EX IENA MAURO CASCIARI INVADE FACEBOOK - Occidentali's Karma, il brano con cui Francesco Gabbani ha trionfato al Festival di Sanremo 2017, è stato interpretato anche da Papa Francesco. Partiamo subito con le precisazioni: grazie ad un perfetto e al tempo stesso esilarante montaggio ad hoc, sembra che il Pontefice canti il tormentone sanremese. Tutti cantano Occidentali's Karma e praticamente ovunque: a lavoro, a scuola, in auto e... a Piazza San Pietro: la parodia è stata lanciata dall'ex Iena Mauro Casciari sulla sua pagina Facebook. In poche ore il video divertente del comico e autore televisivo ha raggiunto tantissimi "like" e ottenuto moltissime condivisioni, al punto tale che è stato difficile per lui rispondere a tutti i commenti. «Lo ha già trasmesso Striscia la Notizia e c'è stata una impennata a venire a vedere la versione integrale qua» ha scritto Mauro Casciari in un commento. E a chi si è complimentato con lui per la qualità della parodia di Occidentali's Karma ha risposto: «Diciamo che dopo aver montato per 10 anni i miei servizi a Le Iene ... sono diventato bravino e soprattutto paziente». E, infatti, in principio fu il brano di Barack Obama che cantava "Get Lucky" dei Daft Punk. Più recentemente, invece, è stata chiamata in causa Virginia Raggi, protagonista della parodia di "Come saprei" di Giorgia. Precedentemente Matteo Renzi in "collaborazione" con Justin Timberlake. Clicca qui per il video di Occidentali's Papa. Da qui potrete accedere anche agli altri video.

© Riproduzione Riservata.