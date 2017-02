OSCAR 2017/ La Strada e quel premio che ha dato vita al termine "felliniano"

Nella notte degli Oscar 2017, l’ottantanovesima della serie, ricordiamo i sessant’anni del primo Oscar di Federico Fellini, quello a La Strada. Premiato come miglior film in lingua straniera nel marzo del 1957, è l’opera che ha imposto il regista riminese all’attenzione del mondo, forse quella che più di ogni altra, pur essendo solo il suo terzo (e mezzo) lungometraggio, ha dato corpo al significato del termine felliniano, utilizzato soprattutto dalla critica di oltreoceano per indicare alcune peculiari caratteristiche della sua filmografia, e del quale lo stesso Fellini si diceva lusingato, da un lato, confessando dall’altro di non avere una precisa idea del suo significato. I geni non hanno necessità di apparire, essi sono. Conoscono prima di sapere, spesso con limitata coscienza della valenza universale della propria ispirazione.

La Strada racconta di Zampanò, un artista girovago rozzo e istintivo, e della sua assistente Gelsomina, ragazza mite e graziosa, strappata alla famiglia dalla necessità. I due girano le piazze in motocarro, eseguono in coppia spettacoli di forza e di arte comica. Quando Zampanò uccide accidentalmente il Matto, funambolo circense divenuto amico di Gelsomina, unico a trattarla con gentilezza e affetto, questa prima si ammala e poi fugge da Zampanò. Tempo dopo, quando questi scopre che la ragazza è morta di malinconia, sinceramente affranto - nel celebre finale notturno sulla spiaggia - piange la propria animalesca stoltezza.

La storia affonda le radici in quell’Italia povera e popolana dell’immediato secondo dopoguerra, scenario di massima che consente a Fellini di disegnare la poetica toccante di un quotidiano quasi fiabesco, di un universo narrativo bastante a se stesso abitato da personaggi emblematici. Il tutto filmato secondo uno sguardo che deve molto al neorealismo, da poco tramontato, ma la cui eredità rimarrà viva ancora a lungo nel nostro cinema, sia in quello d’autore che nella grande ispirata stagione della commedia all’italiana. Il film, senza scadere nel melenso, riesce a commuovere con sincerità e candore, col tocco lieve di uno sguardo moderno, caratteristiche che ne decretano il successo mondiale e la comparsa nel lessico critico, come detto, dell’aggettivo fellinesque.

La genesi della storia è composita, come sempre sarà nella carriera del regista. Lo spunto principale viene dallo sceneggiatore Tullio Pinelli, suo collaboratore fisso da oltre un decennio, il quale, nei suoi viaggi in auto di ritorno da Roma alla nativa Torino, assiste nelle piazze dei paesi appenninici che attraversa (non esisteva ancora l’Autosole) a spettacoli di girovaghi, saltimbanchi e arte varia. Su questa base Fellini innesta le sue leggendarie fantasie sul mondo del circo e sui personaggi che lo animano. Da questo connubio nasce il singolare soggetto del film.

Il trattamento, cioè lo script contenente la storia e una descrizione dei luoghi e dei personaggi, è pronto già nel 1952. Fellini ha alle spalle un solo film interamente suo (Lo Sceicco Bianco, 1951; l’esordio del 1950 con Luci del Varietà è una co-regia con Lattuada), cosa che, unita alla citata singolarità del soggetto, desta non poche perplessità nei produttori Dino De Laurentiis e Carlo Ponti, tanto che impongono a Fellini di scrivere e girare una commedia, passaggio di più sicura riuscita presso il pubblico prima di affrontare il “salto” verso La Strada. A questo dobbiamo la genesi del film precedente, I Vitelloni (1953), che da episodio interlocutorio, nato per consolidare il nome del giovane regista presso il grande pubblico, è divenuto invece uno dei capisaldi della sua produzione, per tematiche e soluzioni visive forse superiore a lo stesso La Strada. Come dire due (quasi)capolavori al prezzo di uno.