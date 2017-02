OSCAR 2017, QUALI SARANNO I VINCITORI? LA CATEGORIA DEL MIGLIOR FILM - La notte delle Statuette è arrivata e gli Oscar 2017 stanno per proclamare i loro vincitori: sembra quasi superfluo sottolineare che gli occhi sono puntati specialmente su La La Land, il musical diretto da Damien Chazelle con Ryan Gosling e Emma Stone, che ha ricevuto tante candidature quanto ne aveva ottenute Titanic. Ma ci sono altri due titoli che potrebbero aggiudicarsi la vittoria nella categoria del Miglior film, che premia la pellicola nel suo complesso: siamo parlando di Moonlinght e di Manchester By The Sea. Il primo è stato diretto e scritto da Barry Jenkins: diviso in tre capitoli, è basato sull’opera di teatro di Tarell Alvin McCraney (In Moonlight Black Boys Look Blue). Tra i nomi dei produttori spicca il nome di Brad Pitt, e Moonlight racconta il percorso di crescita di Chiron (Trevante Rhodes), un giovane afroamericano, tra i sobborghi più poveri della città di Miami. Manchester By The Sea è stato diretto da Kenneth Lonergan: Casey Affleck interpreta un idraulico che, alla morte del fratello maggiore, è chiamato a prendersi cura della nipote 16enne, e a rientrare in contatto con una comunità dalla quale si era allontanato. Sono in totale 9 le nomination di categoria, e se La La Land resta comunque e in ogni caso il grande favorito, non resta che aspettare il verdetto per capire se altre pellicole saranno in grado di stappargli il titolo.

OSCAR 2017, QUALI SARANNO I VINCITORI? LE PREVISIONI E LE SCOMMESSE DEI BOOKMAKERS: RIFLETTORI PUNTATI SU LA LA LAND - La stagione dei premi più ambiti nel mondo della cinematografia è appena iniziata: gli Oscar 2017 sanciranno uno dei momenti più importanti per il piccolo ed il grande schermo, dove i vip si sfideranno per conquistare la preziosa statuetta. Le danze si apriranno la notte di domenica, 26 febbraio, grazie all'89° edizione della kermesse e di certo i fan sono tutti in attesa di scoprire i vincitori. Quali sono per ora i favoriti dai bookmakers? Grazie al successo già riscosso nelle cerimonie precedenti ed alle 14 nomination ricevute, la più grande attenzione è diretta verso il musical La La Land, che secondo molti bookmakers è da considerare come il più papabile alla vittoria. Il Festival di Venezia e quello di Toronto, hanno decretato una vittoria indiscussa dell'ultimo lavoro di Damien Chazelle. La storia d'amore fra i due protagonisti potrebbe tuttavia scontrarsi con il dramma più quotato al Sundance Film Festival, ovvero il film Manchester by the Sea in cui troviamo alla regia Kenneth Lonergan. In particolare, a contendersi l'Oscar potrebbero essere Casey Affleck e Denzel Washington per la categoria Miglior Attore Protagonista. A questi due capisaldi della cinematografia attuale vanno aggiunti anche Silence di Martin Scorsese e la pellicola diretta da Ang Lee, Billy Lynn's Long Halftime Walk, due dei principali protagonisti della realtà su grande schermo. In base agli apprezzamenti riscossi dalla critica, va annoverato anche il film di Nate Parker, intitolato Birth of a Nation - Il Risveglio di un popolo, che tuttavia ha perso quota nelle ultime settimane a causa delle polemiche che hanno interessato il regista e protagonista. Alle spalle infatti un'accusa di stupro, che ha compromesso la reputazione di Parker e che ha contribuito in qualche modo ad annullare il successo riscosso al Sundance Film Festival, dove pubblio e giuria hanno accolto con grande apprezzamento il suo ultimo lavoro. Da considerare inoltre Barriere, dove troviamo una brillante Viola Davis e Moonlight con Mahershala Ali, che potrebbero contendersi invece la statuetta per la categoria Miglior Attrice Protagonista.

