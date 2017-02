Oroscopo Paolo Fox, Classifica settimanale a Mezzogiorno in famiglia e previsioni di oggi 26 Febbraio 2017. Gara fra i Comuni: Boves Vs Saint-Vincent

OROSCOPO DI PAOLO FOX, PREVISIONI DI OGGI 26 FEBBRAIO 2017 E CLASSIFICA DEI SEGNI A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA - Appassionati di stelle e Zodiaco a raccolta: la classifica dei segni di Paolo Fox ed il suo Oroscopo 2017 ritorneranno all'interno della puntata di Mezzogiorno in famiglia di oggi, domenica 26 febbraio. Il celebre astrologo condividerà tutte le sue previsioni grazie allo spazio dedicato agli astri, rivelandoci le ultime novità. Quali saranno i segni che troveremo ai primi posti e quali invece all'ultimo? Alcuni cambiamenti planetari potrebbero infatti aver cambiato del tutto lo scenario prospettato nella classifica della scorsa settimana. Tutto è in cambiamento per fortuna, soprattutto per i nati di quei segni che negli ultimi mesi hanno vissuto non poche difficoltà. Giusto per rinfrescarci la memoria, in attesa della nuova classifica di Paolo Fox, scopriamo i due segni Top ed i due segni Flop della scorsa settimana. All'ultimo posto la Vergine, che fino al 10 di marzo farebbe bene a mettersi in osservazione. Soprattutto chi è riuscito a registrare dei successi, ma che ora devono rimettersi in gioco. L'attesa di questi giorni si potrebbe trasformare inoltre in ansia nel caso in cui i nati del segno stiano aspettando conferme, che non arriveranno prima della metà di marzo. Anche per l'amore, non è un periodo di grandi passioni. Undicesimo posto invece per il Capricorno, che come il Cancro ed in parte per la Riete, vivrà una situazione di grande agitazione. La necessità di tagliare i rami secchi è di vitale importanza ed a questo si aggiunge anche un pericolo vissuto di recente, magari dovuto a persone che hanno minacciato il territorio dei nati del segno. Anche in amore, chi ha vissuto un ritorno di fiamma potrebbe adesso mettere alla prova il partner, così come un datore di lavoro o un collaboratore. Meglio ripartire da zero. Secondo posto per il Leone, che vive un momento d'oro, tranne che per l'amore. Vista la regalità del segno, è facile che qualcuno decida di chiudere i ponti dal punto di vista relazionale, senza fornire troppe spiegazioni. Recupero invece sul fronte professionale. Medaglia d'oro per il Sagittario, che non ha alcun pianeta contrario. Amore interessante e collaborazioni promettenti che porteranno lontano. Molto fortunato questo periodo, soprattutto da lunedì in cui la Luna entrerà nel segno. Clicca qui per rivedere la classifica dei segni di Paolo Fox e le previsioni del suo Oroscopo 2017 per la settimana precedente.

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 26 FEBBRAIO 2017 - Mezzogiorno in famiglia ritorna con un nuovo appuntamento domenicale nella mattinata di oggi, 26 febbraio 2017. Canti e balli ci attendono per una giornata di festa, ma anche la sfida fra i Comuni. Chi vincerà fra Boves e Saint-Vincent? Il campione in carica, paese in provincia di Cuneo, non è riuscito ad aggiudicarsi il punto di vantaggio nella puntata di ieri, regalando così una possibilità in più agli avversari. I ragazzi della provincia di Aosta sembrano avere affiatamento e precisione dalla loro parte, anche se i telespettatori sui social tifano tutti per Boves. Di quest'ultimo Comune sappiamo ormai già tutto, visto che ci sta tenendo compagnia da diverse settimane, ma cosa dire dello sfidante? Saint-Vincent si estende nell'area orientale della Valle d'Aosta ed è un punto di collegamento fra la sponda della Dora Baltea e il Monte Zerbion, che si trova all'interno della Val d'Ayas. Borgo di matrice romana, divenne famoso nella seconda metà del XIX secolo grazie alla scoperta del 1770 di Jean-Baptiste Perret della fonte termale. Non bisogna inoltre dimenticare che Saint-Vincent ha dato i natali a personaggi storici illustri come Primo Levi, Italo Mus ed il poeta André Ferré.

