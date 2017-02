Oscar 2017, vincitori in diretta streaming e tv: premiazione, gli attori e i film in corsa

OSCAR 2017, DIRETTA 26 FEBBRAIO: COME SEGUIRE LA PREMIAZIONE IN TV E IN STREAMING - Dopo tanta attesa è finalmente arrivato il momento di scoprire chi saranno i vincitori degli Oscar 2017. La notte più attesa dal mondo del cinema comincerà oggi, 26 febbraio 2017, alle 22.50 con la diretta su Sky Cinema Oscar HD e TV8 (disponibile anche in video streaming sul sito dell canale) con il red carpet e le premiazioni in diretta esclusiva da Los Angeles. A commentare l’ 89° edizione degli Academy Awards ci saranno in studio il critico cinematografico Gianni Canova e i giornalisti Francesco Castelnuovo e Denise Negri, pronti ad accompagnare i telespettatori per l’intera serata. Tra gli ospiti che vedremo in studio ci saranno invece Diletta Leotta, volto di Sky Sport, e Frank Matano, giudice di Italia’s Got Talent. Chi non volesse fare le ore piccole stanotte potrà rivedere comodamente la cerimonia di premiazione domani, lunedì 27 febbraio, su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.20; in prima serata verrà invece proposta una ricca sintesi della cerimonia con “Il meglio della Notte degli Oscar® 2017”, in onda su Sky Cinema Oscar HD alle 21.15 e su Sky Uno HD dalle 23.30 (disponibile anche su Sky On Demand).

OSCAR 2017, DIRETTA 26 FEBBRAIO: I PRONOSTICI PER IL MIGLIOR FILM - A poche ore dalla notte degli Oscar 2017 i bookmaker hanno svelato i loro pronostici per l’attesissima cerimonia. In questa ottantanovesima edizione della kermesse La La Land potrebbe eguagliare Titanic nei premi, diventando l’undicesimo musical a conquistare l’ambita statuetta come miglior film nella storia degli Academy Awards. L’ipotesi che sia il film con Emma Stone e Ryan Gosling ad aggiudicarsi il premio più agognato è anche la più accreditata: le quotazioni Eurobet si fermano a 1.15, mentre Snai non va oltre l’1.12 e William Hill si ferma addirittura all’1.11. Il musical di Chazelle sembra destinato al trionfo e dietro ad esso si piazzano Moonlight a quota 5.50, 6 e 8, e Manchester by The Sea bancato tra 16 e 9 da Eurobet e Sanai. I giochi restano comunque aperti però, visto che anche l’anno scorso Revenant era dato per vincente ma ha dovuto cedere il passo a Il caso Spotlight.

OSCAR 2017, DIRETTA 26 FEBBRAIO: I PRONOSTICI PER LE ALTRE PRINCIPALI CATEGORIA - In corsa per la categoria Miglior regista agli Oscar 2017 ci sono registi di grande spessore ma le quotazioni di Eurobet, Snai e William Hill premiano Damien Chazelle di La La Land. La distanza con gli altri nominati è siderale ma a inseguirlo troviamo, in ordine, Barry Jankins di Moonlight e Jenneth Lonegan di Manchester by the sea. Discorso diverso per il premio Miglior attore protagonista: qui il protagonista di La la land si vede sorpassare, almeno nei pronostici dei bookmaker, da Casey Affleck di Manchester by the sea: Quest’ultimo è bancato a 1.55 da Eurobet e Snai, mentre la vittoria di Gosling è data invece a 15 da William Hill. Buone possibilità anche per Denzel Washington con Barriere, che con quotazioni a 2.37, 2.25 e 2.50 potrebbe agguantare il suo terzo Oscar. La probabile vincitrice nella categoria Miglior Attrice Protagonista è invece Emma Stone: la sua interpretazione di La La Land non ha lasciato dubbi agli scommettitori, che pagano la sua vittoria 1.35 (Eurobet e Snai) e 1.16 (William Hill). Qualche possibilità anche per Natalie Portman, che con la sua Jackie è quotata 3.50, 3.25 e 6: basterà per ottenere la seconda statuetta dopo Il cigno nero?

