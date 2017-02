PAOLA TURCI, LA CANTANTE DI FATTI BELLA PER TE OSPITE DI RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 26 FEBBRAIO 2017) Paola Turci sarà ospite oggi della trasmissione Domenica in. La cantante si trova in un momento particolare per la carriera. Recentemente è stata invitata in molti programmi, anche e soprattutto alla luce della partecipazione all'edizione 2017 del Festival di Sanremo, presentata da Carlo Conti in tandem con Maria De Filippi. La canzone "Fatti bella per te", con cui si è esibita nella manifestazione canora sanremese, è stata un grande successo, piazzandosi addirittura al quinto posto della classifica generale, all'interno della categoria dei big. Anche le radio hanno contribuito a far rimbalzare il pezzo nelle orecchie degli ascoltatori trasmettendolo spesso.

A "Domenica in" Paola Turci parlerà sicuramente della sua lunghissima carriera musicale, potendo vantare un curriculum artistico invidiabile. È stato proprio il brano cantato a Sanremo a scatenare la curiosità dei fans, con un testo che parla di bellezza e di anni che passano. Nella canzone Paola Turci mette in evidenza che l'età matura può essere considerata una ricchezza e non un problema. È possibile guardarsi con attenzione, scoprendo che i caratteri estetici e interiori assumono un aspetto diverso ma non per questo peggiore. Anzi, le particolarità e le caratteristiche individuali inedite hanno un fascino a cui è difficile resistere. "Fatti bella per te" significa proprio questo: stare in pace con il proprio corpo e con il proprio carattere.

Paola Turci ha alle spalle un percorso musicale molto interessante. I suoi pezzi sono sempre stati un successo e l'artista ha arricchito il panorama musicale italiano già a partire dagli anni '80. Con Sanremo ha sempre avuto un rapporto stretto, con ben 4 partecipazioni nella categoria delle nuove proposte, di cui la prima che risale al 1986. Per 3 volte si è aggiudicata il premio della critica e l'ultima volta, nel 1989, ha trionfato nella classifica dei cantanti emergenti. Successivamente si è cimentata nella competizione con i big, ottenendo sempre ottimi piazzamenti, arrivando sempre nelle prime 10 posizioni. L'edizione 2017 è stata la sesta apparizione sanremese di Paola Turci tra i campioni.

