POLIZIOTTO SUPERPIU'/ Su Rete 4 il film con Terence Hill e Ernest Borgnine, alla regia Sergio Corbucci (oggi, 26 febbraio 2017)

POLIZOTTO SUPERPIU', IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Poliziotto superpiù, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 21.15. La pellicola, datata 1980, è firmata da Sergio Corbucci ed è una commedia di azione con elementi fantastici. L'attore principale è Terence Hill e nel cast compaiono Ernest Borgnine e Julie Gordon. Il film "Poliziotto superpiù" interpretato da Terence Hill, anche grazie alla notevole fama dell'attore, è stato distribuito in moltissimi paesi. Il titolo però è stato cambiato in "Super Fuzz" in America, "Super Snooper" in Inghilterra, "El superpoderoso" in Spagna e altre varianti differenti. Ha avuto un discreto successo ed è stato più volte trasmesso della televisione. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

POLIZOTTO SUPERPIU', IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il protagonista, interpretato dal celeberrimo Terence Hill, si chiama Dave Speed. Il suo mestiere è l'agente e lavora nella polizia della città di Miami. I fatti narrati avvengono dopo un'esplosione di tipo atomico che provoca in Dave l'acquisizione di strani poteri sovrannaturali. Queste doti, tuttavia, rendono Dave un agente molto brillante nel proprio mestiere. Grazie alle potenzialità anomale riesce a concludere con successo la cattura di malviventi e delinquenti di ogni sorta. La prevenzione del crimine, che dovrebbe essere un fattore comunque positivo, infastidisce notevolmente l'altro personaggio del film, ovvero William Dunlop. Si tratta del sergente, che è superiore diretto proprio di Dave Speed che non apprezza affatto questa stranezza. Peraltro Dave ha una storia sentimentale con la nipote del sergente, di nome Eveline, ma la relazione si interrompe, proprio a causa di questi superpoteri. L'agente, interpretato da Terence Hill decide, quindi, di mettersi alla ricerca di un anziano che dovrebbe possedere i medesimi poteri che funzionano per un certo periodo e si interrompono in maniera improvvisa. Durante le ricerche, però, si trova a fronteggiare una gang che si occupa di stampare soldi falsi. I capi di questa banda sono Torpedo e Rosy. Il primo è il proprietario di un'azienda che commercializza pesce. La seconda è un'artista, attrice e cantante di fama che piace molto allo stesso sergente. Dave riesce a sfruttare i propri poteri sovrannaturali per neutralizzare il crimine della banda ma mentre sta per farlo Rosy convince il sergente a raccontare come funzionano quelle speciali doti dell'agente. Successivamente i due poliziotti si recano sull'imbarcazione di proprietà del capo della gang. Sulla nave è presente l'attrezzatura per la stampa dei soldi falsi. Il sergente ha la peggio e rimane imprigionato, con la nave che alla fine affonda. Al termine della vicenda l'agente Dave Speed viene incriminato perché giudicato colpevole e corrotto. Ma saranno ancora una volta i suoi superpoteri a ribaltare la situazione. Dave riesce a scampare a 4 condanne alla pena capitale. Alla fine Dave salverà il sergente e catturerà il criminale assicurandolo alla giustizia. L'epilogo vede Dave sposarsi con Eveline, la nipote del sergente, nonostante la stessa avesse espresso contrarietà rispetto ad una relazione con un uomo dotato di superpoteri. Siccome si era scoperto che era il colore rosso a far esaurire l'azione dei poteri sovrannaturali dell'agente, Eveline decide di tingersi i capelli proprio con una colorazione rossa.

