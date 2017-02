QUARTO GRADO/ Anticipazioni puntata 26 febbraio 2017: dentro o fuori dal carcere? Massimo Bossetti e le condanne di Veronica Panarello e Antonio Logli

QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 26 FEBBRAIO 2017: DENTRO O FUORI DAL CARCERE? CONDANNE DIVERSE PER VERONICA PANARELLO E ANTONIO LOGLI - Nuovo appuntamento domenicale con Quarto Grado, che ritornerà nell'access prime-time di Rete 4 di oggi, 26 febbraio 2017. La striscia di Gianluigi Nuzzi approfondirà uno dei temi più controversi agli occhi dell'opinione pubblica, in termini di condanne: perché in alcuni casi, anche eclatanti per la cronaca italiana, i condannati vengono reclusi e mentre in altri è previsto solo l'obbligo di dimora? Proprio in questo senso Silvia Magri approfondirà il delitto di Loris Stival, il bambino che secondo i giudici è stato ucciso dalla madre Veronica Panarello, e della morte di Roberta Ragusa. Anche se condannato a 20 anni grazie il rito abbreviato, Antonio Logli è parzialmente libero e deve sottostare a misure restrittive, che prevedono il suo rientro nell'abitazione di San Giuliano Terme in orari ben precisi. Cosa rende imputati e pena completamente diversi? Uno spazio speciale verrà dedicato alla morte di Yara Gambirasio ed alla condanna ad ergastolo - in primo grado di giudizio - di Massimo Bossetti. Sarà questa volta la moglie Marita Comi a fare un commento "a caldo" riguardo alle restrizioni cautelari previste per il muratore di Mapello. Questo aspetto verrà approfondito dallo storico conduttore grazie alla presenza in studio di esperti ed ospiti, che illustreranno le diverse sfaccettature delle misure cautelari e delle normative previste dalla Legge italiana.

© Riproduzione Riservata.