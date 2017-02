RED CARPET / Notte degli Oscar 2017: vestiti e look dei vip alla cerimonia di premiazione

RED CARPET, NOTTE DEGLI OSCAR 2017: GRANDE ATTESA ANCHE PER I LOOK MASCHILI - Stasera si apriranno le porte della Notte degli Oscar 2017 e, prima dell'evento ci sarà spazio per il Red Carpet con la sfilata della star, in coppia oppure da sole che, quasi certamente regaleranno tante perle al mondo del gossip ma anche della moda. Come sempre, l'attenzione è rivolta agli abiti femminili ma, andando un poco controcorrente, vogliamo "prevedere" anche i look maschili dei vip che prenderanno parte alla cerimonia di premiazione. Come si vestirà Casey Affleck? Lui, indie tutto l'anno, quasi sicuramente resterà sul classico sfoggiando uno smoking total black comprensivo di panciotto... che ne dite? Anche Andrew Garfield è molto tradizionalista e quindi, anche sul Red Carpet non si attendono particolari evoluzioni di stile. Ryan Gosling invece, è in assoluto l'uomo da prendere in esempio dagli uomini in quanto il suo look è amatissimo dalle donne di tutto il mondo. GQ Italia evidenzia infatti che l'attore sul Red Carpet ha sperimentato ogni tipo di smoking, dal colore fino al tessuto. Questa volta potrebbe indossare un blu acido in onore di La la land? Staremo a vedere! Viggo Mortensen invece, potrebbe addirittura osare con una cravatta dai toni allegri ed accesi mentre Denzel Washington ha fatto della sobria eleganza il suo marchio di fabbrica ecco perché, si attende con un completo scuro ed una cravatta. Tra gli altri, grandissima attesa anche per i look di Mahershala Ali, Jeff Bridges, Lucas Hedges, Dev Patel e Michael Shannon. (Valentina Gambino)

RED CARPET, NOTTE DEGLI OSCAR 2017: LOOK E MAKE UP IMPROPONIBILI - In attesa di scoprire i migliori look delle star che sfileranno sul Red Carpet della Notte degli Oscar 2017, vediamo quali look sono rimasti invece nella storia. Scarlett Johansson è da sempre una vera icona di stile ma, sul Red Carpet del 2005, la sua acconciatura non era proprio delle migliori. Che dire invece di Jennifer Lopez e del bob cofanato del 2006? Per quanto riguarda le acconciature insolite, anche altre dive del cinema hanno avuto modo di presentarsi con look fortemente discutibili; dai raccolti di Meryl Streep fino allo chignon a banana di Charlize Theron e quello ad "ananas" di Salma Hayek. Per quanto riguarda i tagli di capelli "improvvisati", la chioma disordinata di Helena Bonham-Carter è diventata quasi un marchio di fabbrica ma, in sintesi, nessuno dice che sia veramente da apprezzare. Dopo i capelli, si passa al make up e, glamour.it evidenzia come "improponibili", il look di Jennifer Lopez ad inizio carriera così come il rossetto di Cate Blanchett e il colore di capelli errato di Julia Roberts e Keira Knightley. Cosa ci riserverà il Red Carpet 2017? Del resto, siamo stati da sempre abituati a vedere gli attori nei loro abiti migliori durante le pellicole cinematografie e, per questo motivo, decidere cosa indossare per la Notte degli Oscar per loro non sarà affatto semplice! (Valentina Gambino)

RED CARPET, NOTTE DEGLI OSCAR 2017: LE COPPIE PIÙ BELLE - La lunga quanto avvincente Notte degli Oscar 2017 sta per aprire i battenti. Come fare per poterla vedere in televisione? Questa sera l'evento sarà trasmesso su SkyCinemaOscar (canale 204) e in chiaro anche su Tv8. Dalle 22.50 in poi, si apriranno le danze insieme al critico cinematografico Gianni Canova e i giornalisti Francesco Castelnuovo e Denise Negri. L'evento verrà trasmesso per tutta la notte e, durante il corso della stessa ci sarà spazio anche per due ospiti in studio: Diletta Leotta, celebre volto di SkySport e Frank Matano, attore e giudice di "Italia's Got Talent". La celebre premiazione comincerà alle 2 e mezza e sarà condotta da Jimmy Kimmel. Prima dell'inizio ci sarà naturalmente spazio per il mitico Red Carpet. L'evento verrà riproposto anche lunedì 27 febbraio su Sky Cinema Oscar® a partire dalle 10.20. L'89esima edizione degli Oscar verrà manda in onda in circa 230 nazioni. Dopo tutte le informazioni di rito per avere il quadro completo del grande evento, il Red Carpet rappresenta da sempre uno dei momenti più indimenticabili dell'intero straordinario evento cinematografico. Le star hollywoodiane che sfilano restano nella memoria degli estimatori per moltissimo tempo, specialmente se in coppia e felicemente innamorati. Quali saranno le coppie più belle che sfileranno per questo 2017? Tra le coppie del cinema indimenticabili, come non ricordare Tom Cruise e Nicole Kidman nel 1997? Lei fasciata da un abito giallo era letteralmente bellissima. Nel 2006 ci fu spazio anche per Ryan Phillippe e Reese Witherspoon dove, in quella occasione lei vinse la mitica statuetta per "Walk the Line", il divorzio tra i due arrivò l'anno dopo. Nel 2013 Ben Affleck vince con "Argo" e non si dimentica di ringraziare Jennifer Garner sul Red Carpet insieme a lui. Tra le coppie indimenticabili però, un occhio di riguardo per Brad Pitt e Angelina Jolie. Quali saranno i nomi che lasceranno il segno quest’anno? (Valentina Gambino)

