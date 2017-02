SPRING BREAKERS/ Su Rai 4 il film con James Franco e Selena Gomez

SPRING BREAKERS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Spring Breakers è il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 23.00. La pellicola è più conosciuta con il titolo completo di Spring Breakers - Una vacanza da sballo: pubblicata durante l’anno 2013, è stata diretta dal regista Harmony Korine, che avrà modo di gestire anche la sceneggiatura e scrivere il soggetto della pellicola. I generi principali sono il drammatico e la commedia. Il cast di questo film comprende attori molto famosi come James Franco, Selena Gomes, Ashley Benson, Vanessa Hudgens e Rachel Korine. La trama risulta essere molto semplice, infatti descrive una sorta di settimana di vacanze fatta dai studenti statunitensi durante ogni inizio di primavera. Ma eccola nel dettaglio.

SPRING BREAKERS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Inizialmente la pellicola si concentra sulla vita di 4 studentesse statunitensi di nome Brit, Candy, Cotty e Faith, che vivono in una piccola città di provincia. La loro maggiore aspirazione è fare una vacanza da sogno e memorabile, e per poter raggiungere il proprio obiettivo si appropriano di pistole ad acqua per effettuare una rapina ai danni di un piccolo fast food, in modo da guadagnarsi tutti i soldi necessari per fare lo spring break. La rapina riesce e le ragazze partono per la vacanza. Durante la prima notte, passata all’insegna di festeggiamenti per l’impresa riuscita, sarà una ragazza del gruppo, Faith, a manifestare il proprio desiderio di voler cambiare la sua vita in modo radicale, in modo che le cose vadano in maniera diversa rispetto al presente. Inoltre è anche disgustata e dispiaciuta del comportamento delle sue amiche, specialmente per Brit e Candy, che si esaltano e restano compiaciute per tutta la violenza espressa durante la rapina al fast food. La loro vacanza procede secondo il programma stabilito, ossia partecipando a feste e superando quasi tutti i limiti morali esistenti. E questa sarà la causa del loro arresto da parte della polizia durante una rettata in uno dei festini. Successivamente verranno accusate di consumo di droga e verranno costrette a stare in carcere. In loro aiuto verrà Alien, una sorta di gangster che paga la loro cauzione e le fa uscire dalla prigione. La sua idea è di offrire al gruppo di studentesse una vita fatta di eccessi e ricchezze, accetteranno tutte eccetto Faith, che non essendo convinta dell’offerta fatta da Alien, decide di tornarsene a casa abbandonando il gruppo. Invece per le altre inizierà un periodo in cui saranno protagoniste di rapine con armi vere, fatte per desiderio di emozioni forti e divertimento. Durante una rappresaglia di un nemico di Alien, Cotty rimarrà ferita al braccio. Dopo questo avvenimento la ragazza rimarrà traumatizzata e deciderà di tornare a casa. Invece Brit e Candy continueranno con la vita frenetica e piena di eccessi, continuando ad operare in maniera illegale insieme al loro alleato. Desiderosi di vendetta, i 3 attaccheranno il luogo di residenza del nemico di Alien, che rimarrà ucciso quasi subito. Le due ragazze invece si salveranno, uccidendo il criminale e tornado a casa con la sua Lamborghini.

© Riproduzione Riservata.