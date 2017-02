STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto, Le Iene Show e Poliziotto superpiù (domenica, 26 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 26 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 26 febbraio 2017, la programmazione della reti del Biscione è stata preparata su misura dei fan di Mediaset. Una serata all'insegna di soap, film, serie tv, varietà, approfondimento e talent show. In ottica di ascolti, a farla da padrone dovrebbero essere un classico come 'Le Iene Show' e la soap opera 'Il Segreto'. Da non sottovalutare anche La 5, che propone il cinema d'autore con 'Vicky Cristina Barcelona'. Sul resto dei canali Mediaset, veranno proposti anche il talent sho Tu si que vales, senza trascurare la visione dei programmi per i più piccoli sul canale a loro dedicato Boing. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Canale 5 propone una serata all'insegna dei classici, dalle 21.15, ecco l'appuntamento con 'Il Segreto', celeberrima soap opera che racconta le vicende dei Montenegro, famiglia dell'alta borghesia spagnola. In programma tre puntate all'insegna di un'attività commerciale in fase primordiale, contatti pericolosi con un gruppo di anarchici e giochi di seduzione. A seguire, sempre su Canale 5, spazio a 'Magnamose tutto', serata speciale dedicata ai 30 anni del Bagaglino. Presso la storica location di Salone Margherita a Roma, si alterneranno sul palco primedonne come Pamela Prati e Valeria Marini e volti storici del Bagaglino come Martufello, Carlo Frisi e Mario Zamma. 'Le Iene show' sono nvece di casa su Italia 1 a partire dalle 21.20, spazio così alle inchieste e ai servizi speciali del celebre programma Mediaset, che nella sua versione domenicale viene presentato da Nadia Toffa e da Iene storiche come Matteo Viviani e Giulio Golia.

A seguire, il classico appuntamento con la commedia 'Scemo e più scemo: iniziò così', film del 2003 che ruota intorno alle prime avventure surreali di Lloyd Christmas ed Harry Dunne. Classico della commedia in salsa italiana per Rete 4, che alle 21.15 propone 'Poliziotto superpiù', film del 1980 che vede protagonista il leggendario Terence Hill. Tutta l'opera gravita intorno alle vicende di Dave Speed, poliziotto dotato di superpoteri, Dave riesce così a catturare criminali su criminali ed a sfuggire a non pochi pericoli. A seguire alle 23.40, si cambia registro con 'Red Dragon', film del 2002, prequel de 'Il silenzio degli innocenti'. Protagonisti interpretati dagli attori del calibro di Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes, Harvey Keitel e Philip Seymour Hoffman. In questo episodio Hannibal Lecter, in prigione, viene utilizzato dalla polizia per scovare un serial killer senza scrupoli. Ma le cose non andranno proprio per il verso giusto. Cinema d'autore su La 5, alle 21.10 in programma Vicky Cristina Barcelona, opera del 2008 diretta da Woody Allen. Il film è un susseguirsi di intrecci amorosi, tradimenti e decisioni sbagliate. Protagonisti Rebecca Hall, Scarlett Johansson, Javier Bardem e Penelope Cruz. Se Mediaset Extra propone il celebre talent 'Tu si que vales', la serata di Iris è all'insegna de 'Le Belve', film del 2012 diretto dal pluripremiato Oliver Stone. L'opera vede protagonisti i giovani Ben e Chon (uno laureato in botanica, l'altro con un passato da Navy Seal), entrambi spacciatori di cannabis. Il loro commercio va così bene che il cartello messicano dichiara loro guerra, da qui iniziano i veri guai, con i due ragazzi impegnati a trovare una soluzione per salvare l'amata Ophelia. La serata di Italia 2 è invece dedicata a 'Hercules - La leggenda ha inizio', opera del 2014, racconta le vicende di un giovane Hercules che - conscio delle sue origini divine e dopo lungo tempo in esilio - ritorna a casa per mettere fine al regime di re Anfitrione e per sposare l'amata Ebe. Chiudiamo il nostro viaggio tra le reti Mediaset con Top Crime, che propone due puntate di un classico come 'CSI New York', su Boing, infine, spazio al divertimento e al mistero con 'Scooby doo e gli invasori alieni', film seguito dal surreale e imperdibile 'Adventure Time'.