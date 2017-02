STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: la fiction con Elena Sofia Ricci, Bull e il varietà di Fazio (domenica, 26 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: CHE DIO CI AIUTI, BULL E CHE TEMPO CHE FA - Per la prima serata di oggi, domenica 26 febbraio 2017, le reti Rai hanno organizzato per i telespettatori un palinsesto molto variegato, offrendo film, serie TV e programmi di intrattenimento e approfondimento. L'azienda televisiva di Stato promette divertimento e programmi tarati per tutta la famiglia, dai più grandi ai più piccoli. Sbirgiando sulla tavola dei programmi possiamo anticipare che Rai 1 manda in onda la fiction Che Dio ci aiuti! con una nuova puntata, Rai 2 invece dedica la sua prima serata al genere poliziesco con Bull, mentre Rai 3 è padroneggiata da Fabio Fazio con Che fuori tempo che fa. La programmazione continua con un film commedia su Rai 4, mentre un documentario e un film d'azione sono le proposte fatte da Rai 5 e Rai Movie. Ma adesso pasiamo al dettaglio della programmazione.

Su Rai 1 in prima serata andrà in onda una nuova puntata della quarta stagione della fiction Che Dio ci aiuti, la cui protagonista è Elena Sofia Ricci. Nei panni di suor Angela, una religiosa molto moderna e con un passato da dimenticare, Elena Sofia Ricci cresce e aiuta tutte le figure che si rifugiano nel suo convento, cercando di coprire le loro marachelle con la madre superiora. In seconda serata, invece, Rai 1 propone lo Speciale Tg1, un approfondimento giornalistico sui fatti di cronaca e di attualità in Italia. Rai 2 manderà in prima serata in onda un episodio della prima stagione di Bull, un nuovo telefilm a tema poliziesco che sta già appassionando gli spettatori. Jason Bull, il protagonista, lavora in una società che si occupa di analizzare gli attori del processo giuridico per creare strategie difensive da applicare ai vari casi. In seconda serata Rai 2 ospita come di consueto La Domenica sportiva, il programma di approfondimento sportivo e calcistico più noto della TV di Stato. Rai 3 terrà gli spettatori impegnati in prima serata con il programma di Fabio Fazio Che fuori tempo che fa. Molti saranno gli ospiti intervistati da Fazio, che non perde occasione di dare scorci di attualità italiana ed internazionale. Tra gli habitué anche Luciana Littizzetto, la comica torinese che intrattiene i telespettatori nell'ultima parte della puntata. In seconda serata ci sarà il programma I ragazzi del Bambino Gesù, un docu-reality realizzato in collaborazione con l'ospedale pediatrico più importante d'Europa, che si trova proprio a Roma. Dieci bambini mostrano la propria vita quotidiana di lotta contro le malattie rare o aggressive. Rai 4, invece, proporrà in prima serata il film Le ragazze del Coyote Ugly, una commedia ambientata a New York. Il Coyote Ugly è un bar dove si riuniscono molte persone, covo di ragazze che vogliono sfondare nel mondo della musica. Una di loro è Violet, che pur se timidissima deve combattere con questo mondo sguaiato e rumoroso. Su Rai 5 verrà trasmesso un documentario naturalistico sulle bellezze della penisola iberica, intitolato Wild Iberia. Il documentato, ambientato nella primavera, mostra il risveglio della natura che riprende vita, inaugurando la stagione degli amori e della riproduzione. Rai Movie, il canale specializzato in film, trasmetterà un classico tra i film di James Bond, ovvero Agente 007 - Thunderball (Operazione Tuono). Bond ha di nuovo a che fare con la Spectre, la pericolosissima società che vuole distruggere l'Inghilterra, solo il coraggio e la determinazione dell'agente segreto più famoso del Regno può salvare i sudditi della regina. Rai Premium, infine, trasmetterà nella serata di oggi, domenica 26 febbraio 2017 una puntata del celebre show di Milly Carlucci Ballando con le stelle. Tante star si affiancano a tanti ballerini che vogliono portare il mondo della danza nelle vite di chi non ha mai ballato, i giudici saranno pronti ad esaltare la bravura e a denunciare le gaffe degli attori.