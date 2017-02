STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Timeless, Il male nell'ombra e Fortitude (domenica, 26 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: TIMELESS, FORTITUDE E INK MASTER - Per la prima serata di oggi, domenica 26 febbraio 2017, la piattaforma satellitare di Sky ha organizzato per i suoi abbonati una programmazione di tutto interesse, a partire dalle prime reti che come sempre sono ben fornite di serie tv come Timeless che viene trasmesso su Fox, Fortitude su Sky Atlantic e Convinction su Fox Life. I programmi di intrattenimento invece, sono ospitati da Sky Uno che manda in onda lo show Ink Master mentre un film horror intitolato Il male nell'ombra è proposto su Fox Crime. I canali dedicati al cinema offrono una vasta scelta, tra cui due film drammatici, Colonia su Sky Cinema 1 e Little Boy su Sky Cinema Family. Per gli amanti della commedia è in programmazione Bull Durham - Un gioco a tre mani su Sky Cinema Passion, l'azione invece è proposta con il film Il mistero delle pagine perdute - National Treasure su Sky Cinema Max. Non mancherà l'animazione che unisce tutta la famiglia con Inside Out, che probabilmente sarà il più visto di tutta la piattaforma, in onda sul canale dedicato Sky Cinema Oscar. Ma adesso ecco nel dettaglio la programmazione della serata di Sky.

Su Fox va in onda Timeless, la fiction dove si intrecciano il thriller, la fantascienza e l'azione in un viaggio avvincente nel tempo, stasera viene trasmesso l'episodio 12 della prima stagione. Fox Crime si dedica all'horror con il film Il male nell'ombra: nella trama, la protagonista se la vedrà con una ex compagna del marito che probabilmente sta progettando di fare del male alla loro bambina. Sky Atlantic è occupata dalla serie tv Fortitude, che narra la vicende di una piccola comunità al circolo polare. Viene presentato il quinto episodio della seconda stagione. Su Fox Life, è in programmazione la fiction Convinction, che narra le storie di un pool di legali che si occupa di risolvere dei casi giudiziari: viene trasmesso il settimo episodio, dove siamo di fronte ad un uomo accusato di incendio. Si cambia tono su Sky Uno, dove si parla di reality con Ink Master, lo show competitivo di tatuaggi. Passando ai canali dedicati al cineme invece scopriamo che Sky Cinema 1 manda in onda Colonia, un film concentrato sui fatti realmente accaduti a un fotografo nel Cile di Pinochet. Sky Cinema Oscar pensa inve come unire e far divertire tutta la famiglia con Inside Out, il film d'animazione dove i protagonisti sono le emozioni di una bambina. Sky Cinema Family propone sempre un film ma dal carattere diverso, Little Boy è infatti un dramma familiare ambientato nel secondo conflitto mondiale. Sky Cinema Passion ha scelto invece Bull Durham - Un gioco a tre mani, una simpatica commedia da vedere in compagnia, infine resta da dire di Sky Cinema Max, dove viene propiettato Il mistero delle pagine perdute - National Treasure che narra le storie di un cacciatore di tesori.