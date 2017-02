STEP UP 3D/ Su Italia 1 il film con Alyson Stoner e Rick Malambri

STEP UP 3D, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Step Up 3D è il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 14.50. Una pellicola di genere musicale realizzata nel 2010 negli USA per la regia di Jon M. Chu, gli interpreti principali del lungometraggio sono Alyson Stoner, Adam G. Sevani, Rick Malambri e Sharni Vinson. Il film è il seguito di Step Up e Step Up 2 - La strada per il successo, e nel 2012 è anche uscito il quarto dal titolo Step Up 4 Revolution, mentre nel 2014 è uscito Step Up All In. Ma adesso vediamo la trama del film nel dettaglio.

STEP UP 3D, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Camille conosce da tanto tempo un ragazzo di nome Muso. I due si frequentano da quando erano molto piccoli e sono due amici inseparabili. Un giorno la ragazza sceglie di andare a studiare nella città di New York. La giovane confida a Muso che vuole frequentare la facoltà di Ingegneria dell'Università neworkese. Il ragazzo non si vuole separare dalla sua amica, allora decide di seguirla, studiando anche lui ingegneria. A New York, Muso un giorno vede un ragazzo, che ha ai piedi delle scarpe Nike molto originali. Il giovane si chiama Luke. Muso quindi inizia a seguire Luke. Quest'ultimo si sta recando in un vicolo, dove delle bande rivali si stanno sfidando in delle prove di danza. Improvvisamente Muso decide ballare contro un componente della banda dei Samurai. Dopo un pò, il giovane, grazie al suo talento, riesce a vincere la gara. Tutti rimangono stupiti, in quanto i Samurai vengono considerati i più bravi ballerini di strada della città di New York. Luke dunque si accorge di Muso e propone al ragazzo di diventare un componente del suo gruppo, che è quello dei Pirati. Muso viene portato dal suo nuovo amico in una casa, dove i Pirati si allenano e vivono insieme. Il giovane allora accetta la proposta di Luke ed entra a far parte della crew di quest'ultimo. Il giovane frequenta sempre più il covo dei Pirati e il ballo lo porta a trascurare la sua amica Camille, inoltre incomincia a trascurare i suoi studi di ingegneria. Luke una sera va in un locale, dove vede ballare una ragazza di nome Nathalie. La giovane ha un grande talento. Luke le chiede di entrare a far parte anche lei della sua crew e Nathalie accetta senza pensarci. I Pirati allora iniziano ad allenarsi per partecipare ad una gara, chiamata World Jam, il cui montepremi finale è di ben 100mila dollari. Luke ad un certo punto scopre che Nathalie è la sorella del capo del gruppo dei Samurai, che si è unita alla sua crew solo per spiarlo. Il ragazzo è molto deluso dalla donna, la quale pentita cerca di farsi perdonare. Muso fa riappacificare Luke e Nathalie, che si mettono insieme. Nel frattempo il giovane fa entrare nella squadra anche Camille e alcuni suoi vecchi amici. I Pirati gareggiano nella World Jam e riescono a vincere. Con i soldi ricevuti, Luke e la sua nuova compagna si recano a Los Angeles, mentre Muso e Camille si fidanzano.

