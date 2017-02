SUPERNATURAL 10 / Anticipazioni puntata 26 febbraio 2017: svelato il mistero, Rowena è la madre di Crowley!

SUPERNATURAL 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 26 febbraio 2017, Premium Action trasmetterà due nuovi episodi di Supernatural 10, in prima Tv assoluta. Saranno il sesto ed il settimo, dal titolo "I fratelli in giallo" e "Ragazze, ragazze, ragazze". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo arrivati la settimana scorsa: Sam (Jared Padalecki) teme ancora che Dean (Jensen Ackles) possa subire ancora l'effetto del marchio, mentre in città vengono effettuati diversi omicidi da parte di un licantropo. Durante le indagini, Sam si imbatte in Kate (Brit Sheridan), che tuttavia fugge dopo aver ammesso la propria responsabilità. Dean in seguito fa notare a Sam come a sua volta abbia compiuto azioni discutibili, come la morte preventivata di Lester (David Nykl) e di comune accordo concludono che entrambi avrebbero bisogno di una pausa dal lavoro. Arrivati sul posto in cui è stata segnalata Kate, si imbattono invece in Tasha (Emily Tennant), ma non appena la ragazza li attacca, Kate interviene e la mette in fuga, rivelando che si tratta di sua sorella. Dean l'accusa di aver trasformato Tasha, ma Kate rivela di averla morsa solo per salvarla da un incidente mortale. Il maggiore dei Winchester decide tuttavia di ingannarla, parlandole di una presunta cura che la convinca a portarli dalla sorella. Durante il tragitto, Sam ammette di aver fatto del male a diversi cacciatori, ma gli ricorda che cosa ha dovuto passare in seguito alla sua morte e poi alla sua scomparsa. Sam e Dean raggiungono il Michigan, dove è appena avvenuta la scomparsa di una persosona, evento collegato al paranormale. Una volta arrivati sul posto, si imbattono nel musical Supernatural, ad opera della giovane Siobhan (Alyssa Lynch). Dean non è particolarmente felice di assistere ad una simile rappresentazione, soprattutto perché le interpreti dei fratelli Whinchester sono Maggie (Natalie Sharp) e Katie (Vivien Elizabeth Armour), due studentesse che entrano in forte contrasto con l'autrice. A questo si aggiunge anche una rivisitazione troppo libera di tutti i personaggi, compreso un possibile risvolto amoroso fra i due fratelli. Non appena l'insegnante di recitzione scompare, così come Katie, Dean e Sam capiscono che si tratta di un tulpa. Occorre quindi distruggere l'oggetto creato per il musical che è stato posseduto dal Demone, ma una volta conclusa l'operazione, scoprono che si tratta in realtà di Calliope (Hannah Levien), la musa dei poeti. La creatura cerca di uccidere tutte le attrici che impersoneranno la protagonita, ma Siobhan accetta comunque di sostituire Katie nel ruolo di Sam. Durante la lotta con lo spaventapasseri, Sam viene assorbito in un'altra realtà, dove scopre che sono state confinate anche la docente e Katie. Grazie all'azione combinata, Siobhan uccide lo spaventapasseri e Sam la musa. A fine caso, Sam realizza che allontanarsi dal lavoro è stata una sciocchezza e che devono proseguire come hanno sempre fatto.

SUPERNATURAL 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 6 "I FRATELLI IN GIALLO" - In seguito alla morte di una donna molto ricca, la stessa Bunny sorprende una delle sue domestiche a rubare, rivelando di essere ancora viva. Tuttavia, qualcosa in lei è cambiato ed uccide Colette. Sam e Dean ricevono l'invito a presentarsi alla lettura del testamento di Bunny, dato che Bobby risulta fra i beneficiari. Scoprono in seguito che l'eredità è un pendente a forma di croce, che si rivelerà senza alcun valore. All'interno trovano tuttavia una chiave, ma in seguito alla morte del maggiordomo, per mano del defunto marito di Bunny, devono indagare sul delitto.

SUPERNATURAL 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 7 "RAGAZZE, RAGAZZE, RAGAZZE" - Un demone conosciuto come Raoul uccide una prostituta che fa parte del suo team di ragazze. Intanto, Dean incontra Shaylene, da cui viene travolto, ma dopo un primo momento di passione, il cacciatore si ferma perché per poter proseguire dovrà vendere la propra anima ad un collega. Quest'ultimo si rivela essere un demone, che però verrà catturato dai due fratelli. Shaylene rivela di essere all'oscuro di tutto e dopo aver ucciso il demone con una delle armi angeliche dei Winchester, indirizza Sam e Dean verso un bordello.. Intanto, Hannah e Castiel proseguono la loro missione, ma l'Angelo sembra notare qualcosa di strano. I due fratelli si imbatteranno invece in Rowena, una potente strega che tenta di reclutare delle giovani donne. In seguito, Hannah deciderà di abbandonare la missione e restituire il corpo a Caroline, confessando che ultimamente sentiva sentimenti sempre più umani.

© Riproduzione Riservata.