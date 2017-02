Stefano De Martino/ News, Maurizio Costanzo infiamma i fan contro Belen Rodriguez! (oggi, 26 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, LE DICHIARAZIONI DI COSTANZO INFIAMMANO I FAN (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Le presunte dichiarazioni rilasciate da Maurizio Costanzo al magazine Nuovo e che difendono a spada tratta Stefano De Martino contro Belen Rodriguez, hanno infiammato ancora una volta gli animi dei fan. Se per un certo periodo le acque si erano calmate, con Stefano che diffidava dall'offendere la sua ex moglie e madre di suo figlio, dopo le dichiarazioni uscite sul settimanale molti haters si sono rinvigoriti. "Il solo fatto che sia Maria che Maurizio lo preferiscano alla ex moglie dice tutto. Bravo Stefano, persona umile e lontana dai riflettori, non cambiare mai". Nulla da fare quindi, nonostante sembra che sia stato proprio Stefano De Martino a lasciare Belen Rodriguez, le persone continuano ad attaccarla: il ballerino arriverà a difenderla ancora una volta? Staremo a vedere le prossime mosse che farà se gli haters continueranno a insultare Belen.

STEFANO DE MARTINO, LE DICHIARAZIONI DI COSTANZO INFIAMMANO I FAN (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Secondo quanto riportato dal magazine Nuovo, Maurizio Costanzo ha detto che lui e Maria De Filippi sono sempre stati molto vicini a Stefano De Martino che, a differenza di Belen, sarebbe una persona umile e soprattutto brava a fare qualsiasi cosa. Belen Rodriguez ha detto agli haters di smetterla di scrivere cattiverie, perché Alberto Signoretti - direttore della rivista Nuovo - ha collezionato varie denunce nel corso degli anni per aver scritto false dichiarazioni. Per adesso però da Maurizio Costanzo non è arrivata nessuna smentita, anche se prima o poi si dovrà pronunciare sull'accaduto. Stefano De Martino intanto continua a far finta di nulla e pubblica sui social network le foto di ciò che fa durante la sua giornata. Commentato come al solito da centinaia di fan, per adesso risponde solo quando è menzionata anche Belen.

