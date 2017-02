TIMELESS / Anticipazioni puntata 26 febbraio 2017: Flynn ha detto la verità? Wyatt corre a salvare la moglie

TIMELESS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 26 febbraio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Timeless, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il 12°, intitolato "Jesse James e il vecchio West". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la squadra è in agitazione per la scomparsa di Lucy (Abigail Spencer), soprattutto perché Wyatt (Matt Lanter) teme per la sua vita. La storia invece viene trasportata alla fine del 1800, dove il viaggiatore del tempo le rivela di aver intenzione di uccidere Thomas Edison, JP Morgan e Henry Ford. Il trio stanno per riunirsi in una stanza a stretta sorveglianza, ma Flynn piazzerà una bomba per impedire che mettano in atto un importante piano. Al loro arrivo, Wyatt e Rufus vengono dirottati da un uomo di Flynn verso il World Fairy Hotel, conosciuto anche come Il Castello degli orrori, un particolare esercizio commerciale dove si mettono in atto i più efferati omicidi. Per evitare che i due amici vengano uccisi, Lucy decide di rivolgersi ad Houdini (Michael Drayer) perché si introduca nella stanza segreta. Sul posto, Wyatt si imbatte nella giovane Sophia Hayden (Katherine Cunningham), uno dei maggiori architetti dell'epoca, mentre Rufus trova una mandibola nel bruciatore di una stanza. Entrambi vengono confinati nelle rispettive stanze, dove H.H. Holmes (Joel Johnstone) immette subito dopo del gas letale. Non appena Houdini si introduce nel luogo prefissato, il mago approfitta delle proprie abilità per ammanettare Flynn ed assicurarlo alla giustizia. Lucy infatti è riuscita a mettersi d'accordo con l'illusionista, ma prima che se ne vada gli chiede di aiutarla a liberare gli amici dalle grinfie di Holmes. Intanto, Rufus, Wyatt ed altre due persone si ritrovano confinate nei sotterranei, mentre l'ossigeno inizia ad essere sempre di meno. Mentre il gruppo è convinto di morire entro breve, Wyatt fa una promessa a tutti i presenti, ma richiede il loro aiuto per poter sbloccare la porta d'ingresso. Trovato un cunicolo tramite cui accedere al locale, Lucy supera la paura degli spazi stretti pur di salvare gli amici. Una volta catturato Holmes, scoprono che in realtà si tratta di uno scambio di persona e Lucy capisce che in realtà il vero assassino è George Henry, un altro degli ospiti che fingeva di essere stato a sua volta catturato. La storica tuttavia viene tramortita e portata in una delle segrete, dove Holmes si prepara per squartarla. Wyatt e Rufus riescono a trovarla in tempo, grazie anche ad uno stratagemma della storica che finge di essere una sensitiva. Nonostante le promesse di Holmes, che giura di rivelare dove si trovano le sue vittime, Lucy rivela a Wyatt che sta mentendo e quest'ultimo gli spara. Tornati al presente, Flynn contatta Wyatt e gli rivela quale è il nome dell'assassino della moglie.

TIMELESS, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 26 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 12 "JESSE JAMES E IL VECCHIO WEST" - Wyatt raggiunge San Quintino per scoprire dalla viva voce di Wes Gilliam se ha davvero ucciso la moglie Jessica. Lucy invece ha un incubo su Amy e Rufus e scopre che Jiya lo sostituirà per sei mesi come pilota di salvataggio. La squadra ritorna indietro fino al 1882, dove Flynn salva un famoso fuorilegge, Jesse James, prima che possa essere ucciso da Robert Ford e Charley, al fine di ottenere il suo aiuto per trovare una persona che si trova nel territorio indiano.. Per tenere traccia di Flynn e James, il trio mobilita l'aiuto del Maresciallo degli Stati Uniti Bass Reeves, ma Rufus scopre che Wyatt ha intenzione di uccidere James da solo. Intanto, Flynn raggiunge Emma Whitmore, un'ex viaggiatrice del tempo che ha salvato RittenHouse da un problema nel XIX secolo. In seguito, sarà invece Lucy ad eliminare James, mentre nel presente, Rufus informa Mason e l'agente Christopher che Emma è viva. Mason affronta poi Jiya riguardo alla violazione dei registri video segreti, mentre Wyatt chiede a Rufus di aiutarlo a rubare la Lifeboat per salvare Jessica.

