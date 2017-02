UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Gemma Galgani si riavvicina a Giorgio Manetti e lancia una frecciatina a Michele D’Ambra (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GEMMA GALGANI SI RIAVVICINA A GIORGIO MANETTI E LANCIA UNA FRECCIATINA A MICHELE D’AMBRA – Gemma Galgani non trova pace. La dama del trono over di Uomini e donne ha ricevuto l’ennesima delusione nell’ultima registrazione del trono classico. Ad infliggerla è stato Michele D’Ambra che si rivolgerebbe a Gemma con l’appellativo “mami”. Una delusione pesante per Gemma che sperava di aver finalmente trovato l’uomo con cui costruire una bella storia. Le parole di Michela hanno fatto davvero male a Gemma che su facebook ha lanciato una frecciatina al cavaliere. “Verrà il giorno in cui gli alberi capiranno che è sbagliato dare ossigeno a tutti...". La delusione che le ha inflitto Michele D’Ambra, tuttavia, ha permesso a Gemma di riavvicinarsi a Giorgio Manetti. E’ stato proprio il gabbiano, infatti, a consolare Gemma e a riportarla in studio dopo lo sfogo dietro le quinte. Nonostante il riavvicinamento, però, tra Gemma e Giorgio non ci sarà il ritorno di fiamma che i fans più romantici del trono over sognano. Il Manetti, infatti, pur provando un affetto sincero per la dama con cui ha avuto una storia durata otto mesi, non ha alcuna intenzione di ricominciare a frequentarla. Tuttavia, le parole dette da Michele nei confronti di Gemma hanno fatto male anche a Giorgio che sembra pronto a difenderla anche se a volte non esita a bacchettarla.

