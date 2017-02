UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Luca Onestini “bello che non balla” verso la scelta di Soleil? (Registrazione Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO CLASSICO: LUCA DELUDE CON IL SUO PERCORSO, SCEGLIERÀ SOLEIL? - Il trono classico di Uomini e Donne ha una nuova protagonista assoluta: Soleil Sorgè. Come mai la redazione del programma ha deciso di puntare sulla conduttrice? In realtà, la "colpa" di tanta attenzione non è assolutamente da attribuire alla redazione bensì al tronista Luca Onestini. Le fan del programma però, hanno già evidenziato le loro lamentele paragonando il trono dell'ex corteggiatore di Clarissa Marchese a quello di Lucas Peracchi. L'accostamento non risulta essere dei migliori e probabilmente, Luca, un poco permaloso potrebbe perfino prendersela. Inizialmente si puntava moltissimo sul trono di Luca ma poi, con il passare del tempo le dinamiche lente non hanno regalato particolari sviluppi di sorta. Senza mezze misure, il tronista è considerato da moltissimi il classico "bello che non balla" ecco perché, la presenza di Marco Cartasegna ha cambiato notevolmente gli esiti futuri della sorte del trono. Il modello milanese nonostante possa essere considerato meno bello del rivale, possiede una fortissima impronta caratteriale che forse in Onestini non è così spiccata ed evidente. Durante la registrazione di ieri, sabato 25 febbraio 2017 inoltre, si sono tracciati fortemente i contorni del triangolo "Marco-Soleil-Luca" e, in base alle anticipazioni, la Sorgè non disdegnerebbe affatto la corte della new entry. Nonostante questo, la corteggiatrice ha anche confessato a Luca che, se dovesse scegliere in questo momento la sua risposta sarebbe "sì". Malgrado la netta presa di posizione, Soleil non ha - almeno al momento - intenzione di fare una scelta tra Luca e Marco. Giulia Latini nel frattempo, ha portato a casa una bella esterna con Luca che ha rimesso nuovamente tutto in gioco sulle note di "Potremmo ritornare" di Tiziano Ferro. Giulia attualmente è considerata l’unica vera antagonista di Soleil ma, nonostante l’interessa da parte di Luca, la Latini ha meno possibilità di essere scelta. In studio è anche arrivata la classica segnalazione ai danni di Soleil: ha mantenuto i contatti con un ragazzo? Luca è fortemente attratto dalla corteggiatrice e, visti gli ultimi sviluppi, per buona pace delle rivali, potrebbe essere anche la sua scelta finale.

