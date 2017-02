UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione: Luca e Marco ad alta tensione, Soleil lascia lo studio (Trono Classico)

UOMINIE DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO CLASSICO: LUCA E MARCO AD ALTA TENSIONE, SOLEIL LASCIA LO STUDIO – Si è da poco conclusa una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne caratterizzata dalla sempre più accesa rivalità tra Luca Onestini e Marco Cartasegna. Neanche il tempo d’iniziare che l’ingresso in studio di Soleil Sorgè scatena subito la reazione di Luca che non apprezza il saluto amichevole della corteggiatrice a Marco. Si passa all’esterna di Luca con Giulia. Il tronista e la corteggiatrice, dopo essersi persi per strada, ritrovano la serenità. La Latini, in studio, si dice felice e pronta a fare di tutto per conquistare Luca che non vuole consegnare a Soleil senza combattere. Si passa alla Sorgè che, al termine della scorsa puntata, è stata raggiunta in camerino da Luca. “A che gioco stai giocando?”, le ha detto Luca. Soleil, per chiarire la situazione, è uscita nuovamente con Marco a cui ha ribadito la volontà di continuare il suo percorso con Luca. Onestini, però, a sua volta, non apprezza l’uscita di Soleil con Marco per ribadire un concetto che il nuovo tronista sapeva già. Per dimostrargli di essere seriamente interessata a lui, Soleil si dice pronta ad andarsene e a dirgli sì in caso di scelta. Improvvisamente, però, Marcella lancia un sasso tirando in ballo un certo Andrea. Soleil spiega che si tratta di un ex innamorato che la insegue. Marcella spiega di aver sentito una telefonata con cui ha organizzato un’uscita. Poi aggiunge di frequentare lo stesso ambiente di Soleil. Tra Marco e Luca la rivalità aumenta e la Sorgè, stanca di essere criticata e messa in discussione, decide improvvisamente di lasciare lo studio. Il suo sarà un addio definitivo o la corteggiatrice deciderà di tornare sui suoi passi?

