UOMINI E DONNE / Gossip: Eugenio Colombo dopo la puntata speciale di San Valentino con Francesca Del Taglia, tutti i retroscena

UOMINI E DONNE, GOSSIP: RETROSCENA E PROGETTI DI EUGENIO COLOMBO E FRANCESCA DEL TAGLIA - Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono nuovamente tornati in pista alla corte di Maria De Filippi. L'amata coppia ha infatti partecipato alla puntata speciale di San Valentino andata in onda lo scorso 14 febbraio. L'attenzione dei fan quindi, dopo una parentesi in "ombra", si è nuovamente concentrata sulla loro vita attuale, tra convivenza e l'amore del piccolo Brando. Ecco perché il VicoloDelleNews ha intervistato l'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne che ha raccontato piacevoli retroscena anche sull'appuntamento televisivo che recentemente li ha visti protagonisti insieme ad altre coppie del programma. Eugenio ha affermato di essersi molto divertito durante la caccia al tesoro anche perché, la puntata si è dimostrata essere diversa dal solito. Colombo ha dichiarato anche di essere stato felice in quanto, insieme a Francesca Del Taglia rappresentavano la coppia storica del programma. Eugenio ha raccontato al sito di essere rimasto in ottimi rapporti con la redazione di Uomini e Donne ecco perché, dopo la proposta hanno immediatamente accettato il loro invito per registrare la puntata speciale: "Ci chiamano per sentire come stiamo, per sapere come va col bambino… abbiamo un bellissimo rapporto che si era già creato durante il programma. Poi una volta concluso, si è rafforzato ancora di più ed è davvero bello", confessa l’ex tronista. Di seguito il deejay ha raccontato che, dopo questa incredibile esperienza parteciperebbe volentieri anche al format originale, Pechino Express: "Fosse per me e anche per Francesca, lo faremmo sicuramente! In quanto innanzitutto è un’esperienza bellissima e poi unisce ancora di più la coppia". Di seguito, l'ex tronista ha svelato la famosa classifica che ha visto trionfare Andrea Damante e Giulia De Lellis. Loro infatti, si sono classificati al quarto posto.

© Riproduzione Riservata.