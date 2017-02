UOMINI E DONNE / Gossip News: Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, la commovente dedica di lei fa impazzire i fan

UOMINI E DONNE, GOSSIP NEWS: TERESA CILIA E LA DEDICA D’AMORE PER IL MARITO, FOTO - Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono una delle coppie di Uomini e Donne tra le più amate del programma. Teresa e Salvatore si sono conosciuti durante il corso del trono classico dove lui, con il suo carattere fortemente geloso, ha subito evidenziato tutto il suo interesse. L'ex corteggiatore però, doveva vedersela anche con Fabio Colloricchio, rivale molto temibile che dopo la delusione ha ricevuto la mitica poltrona rossa conoscendo Nicole Mazzucato, attuale fidanzata. I due dopo la fine di Uomini e Donne hanno anche partecipato a Temptation Island ma, la loro voglia di viversi nella quotidianità, gli ha impedito di sviluppare questa esperienza nel modo più opportuno. E così, dopo la fine della loro parentesi televisiva, Teresa e Salvatore hanno fin da subito palesato la loro volontà di potersi sposare e vivere il loro amore nella totale e completa quotidianità. La coppia, proprio per il matrimonio è stata perfino criticata da Andrea Damante e Giulia De Lellis in quanto, durante una chiacchierata del deejay al Grande Fratello Vip, ha evidenziato l'aspetto troppo "pomposo" e "drammatico" delle loro nozze. Di recente, i fan della coppia hanno confermato il loro dispiacere per non averli visti partecipare alla puntata speciale di San Valentino di Uomini e Donne andata in onda lo scorso 14 febbraio ma, proprio poco tempo fa, un messaggio Instagram di Teresa Cilia ha lasciato tutti senza parole. L'ex tronista ha infatti dedicato al marito un messaggio di amore: “Se potessi tornare indietro rifarei tutto… ma di una cosa sono pentita… non averti dimostrato abbastanza quanto sei speciale per me! Quanto puoi essere per la mia vita. Sono orgogliosa di te amore mio. E spero di poter riuscire a colmare tutto quello che nella vita non hai avuto e che desideravi tanto. Ti amo". Salvatore non è rimasto in silenzio ed ha risposto: “Grazie amore mio delle belle parole. Ti amo tanto tanto". Dopo le dediche i fan attendono con ansia che la coppia possa annunciare l'arrivo di un figlio. Cliccate qui per visionare lo scatto e la dedica di Teresa. (Valentina Gambino)

© Riproduzione Riservata.