UOMINI E DONNE / Gossip: nuovo catfight tra Martina Luchena e Camilla Mangiapelo “Amiche mai!”

UOMINI E DONNE, GOSSIP: MARTINA PARLA DI RICCARDO E CAMILLA RISPONDE PER LE RIME - Dopo la scelta di Riccardo Gismondi, l'ex corteggiatrice Martina Luchena non si è lasciata scappare nemmeno una occasione per dire la sua in merito. La prima stagione del trono classico di Uomini e Donne è stata fortemente apprezzata dal pubblico così come le scelte. Riccardo però, puntando solo sul cuore, ha preso una decisione istintiva (di cui non si è affatto pentito), uscendo fuori dal programma con Camilla Mangiapelo piuttosto che con Martina Luchena, da tutti considerata come sua possibile scelta finale. L'ex corteggiatrice, intervistata ai microfoni di Radio Radio ha avuto nuovamente modo di dire la sua parlando della relazione d'amore tra Riccardo e Camilla: cosa ne penserà dopo alcuni mesi? Martina Luchena sembra ancora essere convinta di un possibile contatto tra i due avvenuto fuori dal programma durante il corso del trono di Riccardo. Di seguito, la torinese ha palesato di non avere alcuna antipatia nei confronti di Camilla definendola "carina" e, se la loro conoscenza fosse avvenuta in un diverso contesto, le due avrebbero perfino potuto stringere un'amicizia. "Non credo alle interviste in cui Riccardo ha detto di aver già in mente la scelta da tempo in quanto innamorato di Camilla - ha commentato la torinese - durante le nostre uscite avvertivo tutta l'intensità dei suoi baci", confida ancora l'ex protagonista di U&D che pare avere le idee molto chiare anche sul percorso televisivo di Gismondi. Secondo lei infatti, se non avesse abbandonato lo studio le cose sarebbero potute andare in maniera diversa: "Penso che Riccardo sia abbastanza intelligente da capire che non sarei mai rientrata in studio, per cui non ha fatto alcun tentativo per venire a riprendermi. Se non avessi abbandonato la trasmissione in un modo così polemico - conclude l'ex corteggiatrice - Riccardo sarebbe rimasto ancora sul trono per molto tempo, e non avrebbe scelto Camilla così presto almeno per non fare una brutta figura con i telespettatori, in quanto ero io la preferita". Pronta la risposta di Camilla Mangiapelo che su Instagram ha risposto alla rivale: ''Non ti curar di loro ma guarda e passa, amiche mai''.

