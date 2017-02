Uomini e donne/ Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, sono loro i più amati e "semplici"? Video (Trono Classico)

Uomini e donne, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini eletti i più "normali" delle ultime edizioni? - Purtroppo non ci sono più i tronisti e le corteggiatrici di una volta. Chi si presenta a Uomini e donne adesso ha ben chiare le dinamiche del "gioco" ma, soprattutto, quelle del mondo dello spettacolo, se così si può definire. Solo alcuni riescono a presentarsi in trasmissione strizzando l'occhio allo spettacolo e alla notorietà ma finendo risucchiati da quelli che sono i sentimenti che possono nascere tra due giovani. Da lì all'uscita del programma il passo è breve, e poi? Alcuni approfittano di pettegolezzi, social e notorietà per serate e altro, ma ci sono alcuni che, invece, per un motivo o per l'altro, riescono a tenere ben saldi a terra i piedi. Tra loro ci sono sicuramente Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. Il tronista napoletana e la sua amata morettina sanno tenere ben al sicuro il loro rapporto dal gossip e pettegolezzi. Vivono la loro vita come due "normali ragazzi" tra studio, vacanze insieme e tutto quello che una giovane coppia fa di solito. Anche oggi i due hanno passato la domenica insieme e per non far mancare nulla ai propri fan hanno deciso di fare una piccola diretta in cui hanno scherzato, si sono tenuti stretti e si sono baciati (timidezza di Eleonora permettendo). Sembra che i due non solo siano ancora felici e contenti ma che siano ormai molto vicini e sempre più innamorati in barba a tutti coloro che per mesi li hanno dati per spacciati. Li rivedremo in tv per parlare della loro vita insieme o continueranno a vivere il loro amore lontano dai riflettori? Ecco qui una parte del video.

