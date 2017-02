VICKY CRISTINA BARCELONA/ Su La5 il film con Scarlett Johansson, Penélope Cruz, alla regia Woody Allen (oggi, 26 febbraio 2017)

VICKY CRISTINA BARCELONA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Vicky Cristina Barcelona, il film in onda su La5 oggi, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dal genere commedia sentimentale che è stata diretta dal regista Woody Allen. Gli attori principali di questo film uscito nel 2008 sono Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Javier Bardem, Rebecca Hall e Patricia Clarkson. Vicky Cristina Barcelona è uno dei lavori più proficui di Woody Allen, in tutto il mondo ha incassato più di 96 milioni di dollari. Oltre al successo nelle sale, il lungometraggio ha avuto un ottimo riscontro anche da parte della critica. Penélope Cruz ha vinto il Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista e molti altri riconoscimenti, quali ad esempio il Premio BAFTA, il Premio Goya, l'Indipendent Spirit Awards, etc. Il film ha vinto un Golden Globe nel 2009 come migliore commedia. Ma adesso vediamo nel dettaglio la trama del film.

VICKY CRISTINA BARCELONA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film racconta la storia di due giovani turiste americane, Vicky e Cristina, che passano l'estate a Barcellona. Se la prima è fedele, ancorata a saldi principi e vuole approfondire la sua conoscenza della cultura catalana per portare a termine il suo master, la seconda è una donna disinibita, sempre alla ricerca di una nuova avventura e di una passione travolgente. Una sera, in una galleria d'arte, notano il bel pittore spagnolo Juan Antonio, noto alle cronache locali per un violento litigio con la consorte Maria Elena durante il quale uno dei due ha tentato di accoltellare l'altro. Nel corso di un successivo incontro al ristorante, l'uomo si presenta alle due amiche e propone loro di passare insieme un week-end trasgressivo ad Oviedo. Vicky inizialmente rifiuta, a causa dell'ormai prossimo matrimonio con il fidanzato Doug, ma poi si fa convincere da Cristina a partire. Giunti ad Oviedo, assaggiano i piatti tipici, fanno un tour per la città e in serata, Juan Antonio propone loro di raggiungerlo nella sua camera. Vicky respinge l'invio, mentre Cristina accetta. Dopo il primo bacio, la ragazza ha però un malore causato da un'intossicazione da troppo alcol ed è obbligata a stare a riposo a letto. Il giorno seguente, Juan Antonio e Vicky passano del tempo insieme e la conoscenza reciproca, il dialogo, fanno scoppiare la passione. Entrambi sanno che si tratta di una relazione senza futuro visto l'impegno della donna, ma rimane nel loro animo la curiosità per qualcosa che non possono vivere appieno. In seguito, Juan Antonio va avanti con la sua vita, frequenta Cristina e si innamora di lei. I due vanno a vivere insieme, ma il ritorno di Maria Elena, donna mentalmente instabile, causa alcuni stravolgimenti. La ex moglie del pittore, infatti, tenta il suicidio e l'uomo preferisce tenerla in casa con loro. Tra i tre abitanti dalla casa si instaura pian piano un ménage à trois capace di produrre un proficuo equilibrio artistico-erotico per tutti. Cristina, però, ad un certo punto abbandona il circolo vizioso in quanto vuole tentare di vivere una storia normale e anche Maria Elena, di nuovo in lotta con l'ex marito, si allontana da Juan Antonio. Vicky, sposatasi nel frattempo con Doug, ad una festa incontra il pittore, cede alle lusinghe dell'uomo e lo segue a casa sua. Qui li aspetta Maria Elena che, gelosa della nuova donna, spara un colpo di pistola e colpisce Vicky. Quest'ultima, colpita non gravemente alla mano, scappa e torna dal marito, lasciando i due ex coniugi alla loro pazzia e al loro precario rapporto.

© Riproduzione Riservata.