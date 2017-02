ZDENEK ZEMAN VIDEO, BLITZ A PESCARA DI CORTI E ONNIS PER FAR RIDERE IL TECNICO BOEMO: MISSIONE COMPIUTA? (LE IENE SHOW, OGGI 26 FEBBRAIO 2017) - Zdenek Zeman a Le Iene Show: l'allenatore del Pescara sarà protagonista del servizio realizzato da Stefano Corti e Alessandro Onnis. I due inviati del programma di Italia 1 hanno raggiunto il tecnico boemo al centro sportivo Poggio degli Ulivi di Marina di Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, per scoprire se è effettivamente come tutti lo descrivono, cioè imperturbabile e serioso. Zdenek Zeman nasconde dentro di sé uno spirito comico? Le Iene Show mostreranno un'altra sfumatura dell'attuale allenatore del Pescara, che è stato al gioco e si è mostrato davanti alle telecamere nella veste di stand up comedian: il tecnico boemo racconterà alcune barzellette, da quelle classiche ad altre più "familiari", perché di tematica calcistica. La stessa società abruzzese ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un breve video nel quale si vede Zdenek Zeman alle prese con gli inviati de Le Iene. In attesa del servizio completo di oggi, cliccate qui per il video-estratto.

