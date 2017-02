12 YEARS A SLAVE/ Su Canale 5 il film con Michael Fassbender e Lupita Nyong'o, alla regia Steve Mc Queen (oggi, 27 febbraio 2017)

12 YEARS A SLAVE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 27 FEBBRAIO 2017: IL CAST - 12 years a slave, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 27 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dal genere biografica prodotta nel 2013 negli USA per la regia di Steve Mc Queen, gli attori protagonisti del film sono Brad Pitt, Michael Fassbender, Lupita Nyong'o, Chiwetel Ejiofor e Paul Dano. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

12 YEARS A SLAVE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 27 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Prima della guerra di secessione americana, nella città di Saratoga Springs c'è un bravissimo violinista nero, di nome Solomon Northup. L'uomo vive un'esistenza felice, perchè è contento del suo lavoro, che è anche la sua più grande passione. Solomon è pure sposato con la bellissima Anne. Dalla sua relazione con la donna, sono nati due figli, che sono Alonzo e Margaret. Ad un tratto il violinista incontra due uomini, che sono due famosi agenti di spettacolo. Solomon, per dare una svolta alla sua carriera si fida dei due sconosciuti, commettendo un grossissimo errore. Il violinista infatti viene rapito e gli vengono sottratte anche le carte che attestano la sua identità e il suo diritto ad essere una persona libera. Solomon, da sequestrato, affronta un lungo viaggio, che lo porta in Lousiana. Nel corso del tragitto, il violinista subisce delle terribili violenze. A causa delle ferite, rischia di morire. Solomon comunque giunge in vita in Lousiana. Nel nuovo stato, il violinista viene considerato come uno schiavo. L'uomo lavora per dei padroni molto cattivi. Un giorno viene trasferito a lavorare nella piantagione di cotone di un certo Edwin Epps. Il suo capo si rivela ben presto essere un individuo violento, dall'animo perfido. Solomon deve combattere tutti i santi giorni, non solo per rimanere in vita, ma anche per conservare, al di là della situazione complicata che sta affrontando, la sua dignità. Passano 12 anni, che sono anni terribili per Northup. Un giorno costui incontra un uomo. L'individuo è un abolizionista di nazionalità canadese, che si chiama Samuel Bass. Quest'ultimo ascolta la storia terribile di Solomon. Dopo aver scoperto la verità, Samuel cerca di trovare la famiglia del violinista. Dopo averla rintracciata, racconta tutto ad Anne. Grazie all'aiuto di Bass, dunque, Northup può riacquistare la sua libertà. Solomon può riabbracciare sua moglie, che gli è rimasta sempre fedele, e Margaret ed Alonzo, che sono grandi e che hanno sentito la mancanza del padre, senza mai dimenticare l'uomo. Solomon intraprende una terribile battaglia legale contro i suoi sequestratori, aiutato da Samuel Bass, che dimostrò di essere un uomo di gran valore. Purtroppo il violinista non riuscirà mai ad ottenere giustizia.

© Riproduzione Riservata.