ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS/ Su Rete 4 il film con Lauren Bacall e Albert Finney

ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Assassionio sull'Orient Express è il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 27 febbraio 2017. Una pellicola dal genere thriller che è stata prodotta nel 1974 in Gran Bretagna per la regia di Sidney Lumeyt mentre gli attori protagonisti presenti nel cast sono Lauren Bacall, Albert Finney, Ingrid Bergman e Jacqueline Bisset. Il film è già stato trasmesso svariate volte sui palinsesti televisivi,quindi non è da considerarsi una prima tv. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - L'investigatore Hercule Poirot si trova nella città di Instanbul, un giorno decide di tornare a Londra e prende il treno Orient Express. Nella stazione incontra un suo vecchio amico. L'uomo si chiama Bianchi ed è un dirigente ferroviario. Grazie al suo amico, il detective riesce a viaggiare in prima classe. Dopo una notte di viaggio, sul treno si fa una terribile scoperta. Un ricco industriale, Samuel Ratchett, di nazionalità americana, viene trovato senza vita nel suo vagone. La morte di Ratchett è stata causata da parecchie pugnalate, inferte senza pietà sul suo corpo. L'Orient Express si trova fermo nella terra dei Balcani, a causa della neve abbondante. Il detective Poirot quindi inizia ad indagare sul caso di omicidio, aiutato dal dottor Constantine. Tutti coloro che hanno viaggiato nella prima classe dell'Orient Express sono sospettati dell'uccisione del ricco americano. All'inizio l'investigatore Hercule ha delle difficoltà a trovare la verità. In seguito le ricerche del detective lo portano a scoprire la vera identità di Samuel Edward. L'uomo è in realtà un mafioso di origine italiana, che si chiamava Cassetti. In passato, il losco individuo aveva sequestrato una bambina di nome Daisy Armstrong e il rapimento aveva causato la morte della piccola. A causa di questo episodio, la mamma e il papà della bambina erano morti e anche la domestica della loro abitazione. Il padre di Daisy infatti si tolse la vita, la madre ebbe una gravidanza difficile e morì a causa delle conseguenze del parto, perdendo anche il piccolo che portava in grembo. Infine la donna delle pulizie di casa Armstrong si gettò da una finestra. A questo punto, l'investigatore Poirot scopre che sul treno c'è più di una persona che che aveva dei legami evidenti con la famiglia di Daisy. Le ricerche del bravo investigatore lo portano a trovare anche l'arma del delitto e un uniforme del personale viaggiante delle ferrovie. A questo punto Hercule dice che l'assassino si è travestito da lavoratore delle ferrovie e che può essere fuggito, approfittando del fatto che il treno fosse fermo per la neve. Poirot spiega ai presenti anche una seconda ipotesi, che ai suoi occhi però appare la più probabile. Secondo Hercule, il mafioso è stato ucciso da tutti i viaggiatori della prima classe dell'Orient Express.

