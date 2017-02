Anticipazioni Il Segreto puntata 28 febbraio: il primo bacio di Hernando e Camila

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 28 FEBBRAIO: IL PRIMO BACIO DI HERNANDO E CAMILA - Sarà una puntata davvero imperdibile quella che attenderà i telespettatori de Il Segreto domani pomeriggio. In essa, infatti, Camila e Hernando avranno la loro ennesima discussione durante la quale l'interesse reciproco faticherà ad essere nascosto. Ed, infatti, come già era risultato evidente nelle ultime puntate, la coppia abbasserà le difese scambiandosi il loro primo bacio appassionato: la felicità del loro matrimonio però sarà ancora molto lontana dall'essere trovata! Nel frattempo proseguiranno i preparativi per l'allestimento del negozio che dovrà coinvolgere sia Camila che Beatriz. Ma anche l'entusiasmo di quest'ultima sarà molto grande, tanto che il sorriso sarà oramai una costante del suo volto, Elias faticherà a nascondere la sua preoccupazione: considerando i difficili rapporti tra Hernando e tutti i compaesani, i clienti arriveranno per compiere i loro acquisti in questa nuova attività? Carmelo sarà ancora alla ricerca di una strategia per riavere l'acqua che Hernando gli ha sottratto deviando i canali. La situazione sembrerà essere senza via d'uscita, almeno fino a quando il braccio destro di Severo farà il più sorprendente degli incontri: si tratterà di Elias, imprigionato in un pozzo! Sarà proprio Carmelo a salvarlo?

