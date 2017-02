Antonella Clerici contro Maria de Filippi/ "Rubati" Nek e Loredana Bertè ad Amici 2017? Svelato il retroscena...

Antonella Clerici, a Standing Ovation due giudici di Amici di Maria De Filippi: la conduttrice di RaiUno chiarisce - Standing Ovation, il nuovo programma di RaiUno condotto da Antonella Clerici, ha fatto il suo debutto la scorsa settimana e i telespettatori si sono immediatamente accorti che nella giuria due dei tre elementi arrivassero da un altro ben noto talent, nonchè "rivale": Amici di Maria De Filippi. Nek e Loredana Bertè hanno infatti lasciato la poltrona di giudice e coach per approdare a RaiUno: una coincidenza? La questione viene chiarita proprio da Antonella Clerici che, a chi la accusa di aver "rubato" a Maria De Filippi due elementi del cast del suo serale, spiega: "La giuria di Amici cambia sempre e poi non volevo rinunciare alla visione trasgressiva di Loredana Berté né alla sensibilità musicale di Nek. - svela dunque la conduttrice de La Prova del Cuoco nell'intervista rilasciata al settimanale Oggi, dove ancora aggiunge - Romina Power, invece, l'ho voluta perché volevo portasse una visione internazionale anche dei rapporti tra genitori e figli".

Antonella Clerici, quali sono i rapporti con Maria De Filippi? Le rivelazioni della conduttrice - Quando il discorso si sposta poi su quale tipo di rapporto ci sia con Maria De Filippi, Antonella Clerici confessa: "Con lei ho da sempre un ottimo rapporto. Mi piace il suo essere schiva, quasi timida, senza fronzoli. - rivela la conduttrice, che a Oggi svela - Ci lavorerei volentieri e penso che non saremmo in competizione, anche perché a lei di fare la conduttrice in fondo non interessa: lo fa perché se c'è lei gli ascolti salgono, altrimenti sarebbe felicemente una autrice e produttrice". Sul suo possibile passaggio alla Rai, la Clerici ancora aggiunge: "Lei in Rai? Mi pare francamente fantascienza, a Mediaset non la lascerebbero mai andar via". Infine, in merito al fatto che le avessero sconsigliato di accettare di condurre Standing Ovation, Antonella ha confessato: "È vero. Ma io sentivo che per me poteva essere un buon punto di ripartenza e mi ci sono buttata a capofitto".

