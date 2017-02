BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 28 febbraio: il bacio di Thomas e Sasha spiazza tutti?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 28 FEBBRAIO: Dopo la puntata speciale di oggi di Beautiful, la soap tornerà anche domani riportandoci alla Forrester dove succederà di tutto. Non solo Eric affronterà la sua famiglia per comunicare loro che Quinn tornerà in azienda per lavorare di nuovo ai suoi gioielli, ma al piano di sopra, in terrazza, Sasha e Thomas sono sempre più vicini. Proprio in queste nuove puntate vedremo Sasha baciare lo stilista e tutto per ringraziarlo di averla difesa con il padre che continua a inveire contro la figlia pregandola di andare lontano da Los Angeles e dalle altre due figlie. Cosa succederà adesso tra i due? Il loro bacio avrà un grande eco nella vita di Thomas ma solo nei prossimi mesi assisteremo ad una vera e propria evoluzione di questa storia, cosa succederà ai due? Finiranno davvero insieme?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 28 FEBBRAIO: TUTTI CONTRO QUINN FULLER - Sarà sempre Quinn Fuller la protagonista della puntata di Beautiful di domani, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Dopo avere seguito un appuntamento speciale dedicato al backstage della trasferta a Montecarlo, i telespettatori ritroveranno i Forrester alle prese con la terribile notizia relativa al reintegro della madre di Wyatt come disegnatrice della linea di gioielli. Nessuno di loro vorrà dare importanza ai sentimenti di Eric, finendo per aumentare l'astio con il patriarca, che non avrà nessuna intenzione di essere trattato come un bambino. Ridge, Rick, Steffy, Thomas e soci saranno più che mai convinti del fatto che la Fuller sia soltanto intenzionata a sfruttare il potere di un uomo solo, per insinuarsi nella sua vita e soprattutto avere un ruolo di potere nella casa di moda. La più furiosa a tal proposito sarà Steffy, che mai potrà dimenticare come la suocera sia riuscita a farle del male separandola da Liam (il problema da parte della figlia di Ridge sarà sempre lo stesso... Liam!). Ma i suoi tentativi di aprire gli occhi al nonno non avranno nessun esito! Per Thomas ci sarà presto anche lo spazio per un nuovo flirt: dopo essere stata difesa dallo stilista durante una discussione con il padre, Sasha gli sarà talmente grata da scambiare con lui un bacio appassionato!

