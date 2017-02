BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane e italiane: Thomas e Wyatt si contenderanno il cuore di Sally Spectra?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: WYATT SARA' DI NUOVO UNA SECONDA SCELTA? - Wyatt è uno dei personaggi di Beautiful più infelici dal punto di vista sentimentale. Non ha mai trovato, almeno per il momento, una donna pronta ad amarlo con tutta se stessa in quanto sia Hope che Steffy gli hanno preferito il fratello Liam. Le cose cambieranno nelle puntate americane della soap? L'avvento del clan Spectra ha portato in campo il nuovo interessante personaggio femminile rappresentato da Sally Jr. Quest'ultima ha già scambiato un bacio appassionato con Thomas, il quale molto presto potrebbe avere anche dei contatti professionali con la Spectra Fashions (le modalità sono ancora ignote). Ma anche Wyatt ha abbandonato la Forrester Creation, tornando alla Spencer Pubblications per evitare di incontrare quotidianamente Steffy. La sensazione però che non resterà a lungo nell'azienda di famiglia non manca: e se anche lui trovasse rifugio alla Spectra? Il sospetto che Wyatt e Thomas concorreranno presto per la stessa donna non manca tra i fans d'oltre oceano....

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 27 FEBBRAIO: I FORRESTER FERMANO QUINN? - La nuova settimana di programmazione di Beautiful si aprirà ancora all'insegna di Quinn Fuller. Eric ha annunciato ai suoi familiari di avere riassunto la gioielliera alla Forrester Creations, nominandola nuova direttrice della linea di gioielli (in crisi negli ultimi tempi). Ma quale sarà la reazione di Steffy, Ridge e compagni di fronte alla peggiore delle dichiarazioni possibili? Ovviamente nessuno di loro sarà disposto a riaverla in azienda e ancor peggio a pensare che la dark lady possa diventare una presenza costante nella vita di Eric. Cercheranno in tutti i modi di convincerlo a cambiare idea, aprendogli gli occhi sulle reali intenzioni della donna: quello che lei prova per il patriarca Forrester non è vero amore. Sta solo cercando di approfittare di un uomo solo da tanto tempo, seducendolo per avere potere e denaro. Ma queste parole non faranno altro che peggiorare le cose: Eric andrà avanti sulla sua strada, fin dove arriverà?

