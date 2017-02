BELEN RODRIGUEZ/ News: prove da cantante per Santiago, il bimbo ha un futuro nel mondo dello spettacolo? Video (oggi, 27 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: PROVE DA CANTANTE PER SANTIAGO, IL BIMBO HA UN FUTURO NEL MONDO DELLO SPETTACOLO? VIDEO - Santiago De Martino ha sicuramente l’arte nel suo patrimonio genetico visto che mamma Belen Rodriguez è una showgirl a tutto tondo e papà Stefano uno stimato ballerino. Inevitabilmente il piccolo crescerà sotto i riflettori e già ora sembra trovarsi piuttosto a suo agio quando si tratta di ballare o cantare. Santi sembra avere il ritmo nel sangue e in un video pubblicato da nonna Veronica Cozzani lo vediamo mentre trascorre il suo sabato sera divertendosi al karaoke. La canzone deve essere una delle sue preferite e il figlio di Belen la canta con ardore insieme al nonno: “Se cantaaaaa! Vamos de paseo pi pi pi!”. Il breve filmato che ci mostra il bimbo davanti al microfono mentre intona la canzoncina ha subito conquistato i followers di Veronica Cozzani, che in meno di un giorno hanno premiato il video con oltre 17mila like. Tanti i commenti per il bimbo, che ancora prima di compiere 4 anni è già famosissimo e amato da migliaia di persone in tutta Italia: seguirà le orme di mamma e papà? Belen Rodriguez conduce, recita e posa come modella ma ha anche dimostrato di avere una bellissima voce e di saper cantare. Clicca qui per vedere il video.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: PROVE DA CANTANTE PER SANTIAGO, DIVENTERÀ UNO DEI TANTI “FIGLI DI” CHE POPOLANO LA TV? - La televisione dell’ultimo decennio è popolata dai “figli di”, prole di gente famosa che diventa celebre per consanguineità e che si guadagna un posto nelle trasmissioni solo per via della parentela. Il figlio di Belen Rodriguez ha sicuramente tutte le carte in regola per far parte di questa categoria, visto che è figlio di ben due volti noti del mondo dello spettacolo, e c’è il rischio che un giorno decida di intraprendere la via più facile: sfruttare la popolarità “ereditata” dai genitori. Prima che diventi una presenza fissa nei programmi di Barbara D’Urso o similari c’è però ancora qualche anno e nel frattempo Santiago potrebbe sviluppare qualche vero talento, essendo figlio d’arte: potrebbe infatti seguire le orme di papà Stefano De Martino sulla pista da ballo o coltivare i tanti talenti di mamma Belen per diventare uno “showman” completo e differenziarsi una volta e per sempre dai tanti “figli di”.

