BIANCO E NERO, CRONACHE ITALIANE/ Anticipazioni puntata 27 febbraio 2017: l’omicidio di Maurizio Gucci e la pallavolista Brittany Pereira De Abreu

BIANCO E NERO, CRONACHE ITALIANE: ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 FEBBRAIO 2017; MAURIZIO GUCCI E IL CASO DELLA PALLAVOLISTA BRITTANY - Bianco e Nero, Cronache italiane - il nuovo programma di La7 guidato da Luca Telese e Francesca Lancini - rinnova l'invito per la serata di oggi, lunedì 27 febbraio 2017: ancora una volta, lo studio dei due presentatori si riempirà dei più recenti e dibattuti casi di cronaca e attualità degli ultimi giorni, a partire da quello relativo alla pallavolista brasiliana Tiffany Pereira De Abreu, da uomo diventata donna. Tiffany è arrivata in Italia a metà febbraio, pronta ad affrontare per la prima volta un campionato di pallavolo femminile, dopo aver giocato per anni all'interno della categoria maschile dello sport: il suo caso ha immediatamente sollevato discussioni, e non manca chi vorrebbe impedirle di gareggiare. Come si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del programma, più tardi Tiffany Pereira De Abreu sarà in studio insieme ai conduttori, pronta a raccontare ai telespettatori la sua storia. Non sarà questo l'unico caso al centro della serata in compagnia con Bianco e Nero, Cronache italiane: si tornerà a discutere anche dell'omicidio di Maurizio Gucci, ucciso a Milano nel marzo del 1995 con dei colpi di arma da fuoco. L'attenzione, in particolare, si sposterà sulla recente richiesta dell'ex moglie Patrizia Martinelli Reggiani. In studio ci saranno come sempre Giulia Bongiorno, Luiselle Costamagna e l'investigatore Pietro Provenzano.

