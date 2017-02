BILLIONS 2/ Anticipazioni puntata 27 febbraio 2017: Wendy sotto interrogatorio, Chuck è a rischio!

BILLIONS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 27 febbraio 2017, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo episodio di Billions 2, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Leader di pensiero"". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la Axe Capitol viene chiusa improvviamente, senza che venga data alcuna spiegazione ai dipendenti. Solo dopo diverse ore Wags (David Costabile) riapre le porte, fornisce a tutti un braccialetto elettronico per attraversare i tornelli e li informa che qualsiasi dispositivo elettronico dovrà essere consegnato. Intanto, Dake (Christopher Denham) mette sotto indagine l'ufficio di Rhoades (Paul Giamatti), che si mostra sicuro di uscirne pulito. Più tardi, Wendy (Maggie Siff) interviene all'apertura di un seminario sulle nuove reclute, che da quel momento in poi potranno comunicare con lui, per possibili affari, solo in presenza di Steph (Shaunette Renée Wilson). Todd (Danny Strong) invece propone a Wendy di lavorare per lui, ma la sottopone prima ad un piccolo test per valutare la sua credibilità. La terapeuta però non intende lasciare Axe, ma accetta di valutare la proposta. Intanto, Lara (Malin Akerman) prosegue con il proprio lavoro presso le scuole elementari, dove salva una studentessa da uno shock anafilattico. Nel frattempo, Axe si sente soddisfatto per l'inchiesta che ha fatto creare attorno al Procuratore, mentre Rhoades racconta ai propri collaboratori più stretti un aneddoto per far capire loro la propria abilità nel valutare la situazione. Il giorno seguente, Brian (Toby Leonard Moore) viene interrogato da Dake riguardo ai suoi incontri segreti con il Procuratore, sottolineando come una volta avviata l'inchiesta diventi come una specie di tentacolo. Nel frattempo, Wendy rivela senza mezzi termini a Bobby dell'offerta di lavoro ricevuta, intimandogli di comportarsi in modo diverso dal punto di vista professionale. Mafee (Dan Soder) invece cerca di impedire che una sua collega preziosa abbandoni il campo, ma invano. Quella sera, Lara impone a Matt (Ian Kahn) di comportarsi in modo cortese nei confronti de marito, nonostante il fratello, in quanto detective, abbia delle riserve sulla rispettabilità di Bobby. Falisce però il suo tentativo di offrire un lavoro a Mo (Erinn Ruth), perché avrebbe meno entrate rispetto a quelle attuali. Nello stesso momento, Rhoades contatta il giudice Degiulio (Rob Morrow) perché indaghi su chi abbia ordinato l'inchiesta nei suoi confronti, ricordandogli per quale motivo gli dovrebbe fare quel tipo di favore. Prima di abbandonare il caso, Dake trova il versamento di 5 milioni di dollari che Axe ha fatto a Wendy nello stesso giorno in cui il Procuratore ha chiuso l'indagine sul miliardario. Rhoades affronta quindi la moglie, facendo una sfuriata, ma Wendy gli ricorda che non prende più soldi da Axe, così come non c'è più alcun rapporto fra loro due. Il giorno seguente, Rhoades riceve 127 querele ed intuisce subito che sono sovvenzionate da Axe. Alla convocazione del Procuratore Generale a Washington inizia ad essere sicuro del proprio licenziamento. Dake invece rivela a Brian di sapere che è stato lui a fargli la soffiata sul maxi pagamento e che ha ascoltato alcune parole di Rhoades che non gli sono piaciute.

BILLIONS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 2 "LEADER DI PENSIERO" - Axe inizia una nuova class finanziaria per danneggiare la concorrenza, grazie ad uno stagista di talento. Chuck spinge invece la sua squadra a trovare rapidamente un caso ad alto profilo che potrebbe evitare il suo possibile licenziamento. Intanto, Wendy viene interrogata su alcune questioni spinose che potrebbero tradursi in un disastro per Chuck. L'inizio di questo nuovo episodio di Billions 2 si aprirà come il precedente, ovvero con un uomo in mutande. In questo caso si tratta però di Bobby, che rivela al suo braccio destro Mike di non essere molto felice del contraccolpo subito dalla pubblicità fatta alle sue ultime strategie. Uno dei più grandi gruppi di investimento della Axe Capital minaccia infatti di riprendersi 1,5 miliardi di dollari che ha donato in precedenza ed andarsene. Neil Burger decide invece di fare dei tagli riguardo al consumo del take away, così Rhoades si ritrova a mangiare con Bryan e da un discorso leggero finiscono per discutere su come mantenere l'inchiesta su Axe. Hanno bisogno di tenere sotto controllo tutti i suoi investitori.

