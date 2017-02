Beautiful/ Video replica puntata 25 febbraio: Eric e Quinn uniti contro i Forrester?

BEAUTIFUL, VIDEO REPLICA PUNTATA 25 FEBBRAIO - Nelle ultime puntate di Beautiful, Eric è rimasto molto male per il comportamento dei suoi cari, che continuano a non volere vicino Quinn. L'uomo, dopo essersi sentito trattato come un bambino, ha deciso di raggiungere Quinn, al fine di chiederle di continuare la loro relazione. Non solo: Eric ha chiamato tutti i suoi cari in sala riunioni, in quanto ha una notizia importante per loro. Bill ha chiesto a Katie di firmare un contratto di divorzio. La Logan è stata bloccata da Ridge, che le ha chiesto di prendere le azioni di Bill della Forrester. Intanto, mentre Julius chiede a Sasha di lasciare Los Angeles per il bene della sua famiglia, interviene nella discussione Thomas che ha difeso prontamente la ragazza, chiedendo al signor Avant di andarsene. Nel corso della puntata di Beautiful del 25 febbraio, Eric presenta la nuova disegnatrice della Forrester Creations ed entra nella stanza Quinn. Steffy inizia a ribellarsi e gridare di non volerla avere in azienda. Ridge è senza parole e non può credere che suo padre stia andando contro la sua famiglia. Anche Rick chiede a Eric di ripensarci. Wyatt cerca di convincere Liam del fatto che sua madre li lascerà in pace, ma il fratello sa già che questo non avverrà. Intanto, Sasha ringrazia ancora Thomas per averla difesa dopo la discussione con Julius e parlano insieme di Douglas. Wyatt e Liam scherzano sui loro rispettivi caratteri. Nonostante tutto, comprendono che sono comunque fratelli. Intanto, alla Forrester tutti sono contro Quinn, compresa Pam che crede sia una mancanza di rispetto nei confronti di Stephany. Ridge zittisce Quinn, quando cerca di parlare, e le chiede di stare lontano da Steffy, in quanto le ha già fatto del male. Nel frattempo, Sasha racconta a Thomas il suo passato, quando doveva far finta di essere la migliore amica di Nicole, mentre invece era sua sorella. La ragazza non vorrebbe coinvolgere Thomas in tutta questa storia, soprattutto dopo tutti i problemi che ha creato alla sua famiglia. In particolare, Sasha ricorda i guai che ha combinato per Zende. Ora è pentita e Thomas la rassicura. Wyatt confessa a Liam che Quinn è sempre comunque sua madre, ma il fratello gli consiglia di acquistare un biglietto di sola andata per la donna. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DI BEAUTIFUL DEL 25 FEBBRAIO.

© Riproduzione Riservata.