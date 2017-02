CALENDARIO FILM AL CINEMA/ Piena di Grazia, Royal Opera House: la bella addormentata e molti altri (settimana dal 27 febbraio al 5 marzo 2017)

CALENDARIO FILM AL CINEMA, LE USCITE NELLE SALE: SETTIMANA DAL 27 FEBBRAIO AL IL 5 MARZO 2017 - Quella che andrà dal 27 febbraio al 5 marzo 2017 sarà una settimana ricca di spunti di interesse per tutti gli appassionati di cinema. Vediamo quali sono i film in uscita, pronti ad attrarre un gran numero di spettatori e a lasciare i botteghini in uno stato di sold out. Partiamo da un titolo che sarà sicuramente apprezzato dai più religiosi. Lunedì 27 febbraio sarà il giorno di Piena di Grazia - La storia di Maria, la madre di Gesù. Il titolo è diretto da Andrew Hyatt e vede come protagonista Bahia Haifi nei panni della Vergine. La trama racconta gli ultimi anni di vita della Madonna, pronta ad alleviare le sofferenze dei dodici apostoli dopo la morte di Gesù. Martedì 28 febbraio, ecco Royal Opera House: La bella addormentata. Si tratta della trasposizione cinematografica del noto balletto, con la Principessa Aurora (Marianela Nuñez) e il principe Florimund (Vadim Muntagirov) che si cimentano in passi di danza di alta scuola. Sempre martedì 28, via alla proiezione del documentario Footprints - Il Cammino della Vita. In questo caso, undici persone appartenenti ad un gruppo religioso si mettono in cammino dall'Arizona per raggiungere Santiago di Compostela. Il tutto tra paesaggi davvero mozzafiato.



Diverso sarà il discorso riguardante mercoledì 1° marzo, giorno dell'arrivo nelle sale di Logan - The Wolverine. Si tratta del terzo titolo dedicato al supereroe, per l'ultima volta interpretato da Hugh Jackman. Il protagonista si avvia verso la fine della sua esistenza in un mondo sempre più martoriato da guerre e sangue. Sempre mercoledì 1°, molto interessante sarà l'omaggio a Lucio Dalla in Caro Lucio ti scrivo. Si tratta di una docu-fiction che vede i personaggi delle sue canzoni prendere forma, come Anna e Marco e Futura. Questi ultimi inviano le loro lettere a Dalla e raccontano le rispettive esistenze. Come ogni settimana, il clou si vivrà di giovedì. Il 2 marzo, verranno proiettati diversi lavori interessanti. Il primo è La legge della notte, diretto e interpretato dalla star di Hollywood Ben Affleck. Il titolo è ambientato in un'America caratterizzata dal proibizionismo e si basa sulle vicende di un fuorilegge. Direttamente dalla Germania, sarà la volta di Vi presento Toni Erdmann. Tutto sarà incentrato sulle vicende di Wildfried Conradi (Peter Simonischek), un uomo di mezza età che ritrova casualmente sua figlia. Il titolo è candidato al Premio Oscar.

Sempre giovedì 2, sarà la volta di una commedia tutta nostrana, a metà strada tra il satirico e il demenziale. Si tratta di Omicidio all'italiana, diretto da Marcello Macchia (conosciuto da tutti come Maccio Capatonda). In questo caso, viene presa in giro la cosiddetta TV del dolore, così come i giornalisti alla ricerca disperata di uno scoop. Restando in Italia, verrà proiettato anche il film Falchi, che vede come protagonisti Fortunato Cerlino e Michele Riondino. In questo caso, si pone l'accento su due poliziotti che devono mantenere l'ordine nelle strade di Napoli. Infine, giovedì 2 marzo comparirà nelle sale italiane il titolo God's Not Dead 2, incentrato sulla difesa della libertà di opinione. Diretta da Harold Cronk, la produzione statunitense vede come star Jesse Metcalfe e David A.R. White.

