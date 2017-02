CHE DIO CI AIUTI 4/ Replica e riassunto penultima puntata 26 febbraio 2017: come vederla in video streaming su RaiPlay

CHE DIO CI AIUTI 4, REPLICA E RIASSUNTO PENULTIMA PUNTATA 26 FEBBRAIO 2017 - Il penultimo appuntamento con Che Dio ci aiuti 4 ha preso il via nella serata di domenica 26 febbraio 2017, e - in attesa del gran finale della settimana - chi se lo è perso non vedrà l’ora di recuperarlo. È possibile farlo grazie al servizio offerto da RaiPlay: che cosa è successo in “Amore a tutti i costi” e “Fato, destino, o…”? Monica e Valentina sono preoccupate per la cena ufficiale che si terrà in ospedale, entrambe perché sanno che verranno giudicate per l'ennesima volta. Valentina dovrà incontrare per la prima volta la madre di Gabriele mentre Monica, archiviata la storia con Martino, dovrà rivedere sua madre Agata, che non vede dal giorno del suo matrimonio fallimentare. Tra Azzurra ed Emma sembra invece essere tornato il sereno, ma a sconvolgere gli equilibri ecco arrivare la psicologa che dovrà valutare se Azzurra è pronta o meno a prendersi cura di sua figlia, abbandonata quando aveva soltanto quindici anni. Mentre Monica e Valentina si disperano, il caso vuole che la madre di Gabriele abbia scambiato le identità delle due ragazze e così le due porteranno avanti la messinscena fino a quando non verranno scoperte e Valentina sarà costretta a dire la verità. Monica, timorosa di raccontare le novità della sua vita a sua madre, come ad esempio che si sta prendendo cura dei Edo figlio del suo ex marito, riesce in un primo momento a tenerla a bada grazie anche all'aiuto di Nico. Le cose sembrano andare per il verso giusto, ma in realtà Adele si mostra sempre più cattiva e dal giudizio facile anche con Nico ed il piccolo Edo che invece fanno di tutto per ingraziarsela. A questo punto interviene suor Angela, che riesce nell'intento di far fare un esame di coscienza ad Adele che, a suo modo, chiederà scusa a Monica. Ma la vita continua ed i problemi anche, così Gabriele incontra in ospedale una neo diciottenne, Agata, che rifiuta di farsi curare nonostante i genitori facciano di tutto per farla stare bene. Il giovane chirurgo chiede l'intervento di Nico e suor Angela per cercare di aiutare Agata e la sua famiglia, come al solito questo duo non si smentisce mai ed insieme riescono a risolvere questo grande problema, che vede le sue origini fin dalla nascita di Agata. Quest'ultima infatti è nata grazie all'utero in affitto e con lei è nata anche un'altra bambina, sua gemella, che non godeva di ottima salute. I suoi genitori hanno deciso di prendersi cura soltanto di Agata ma questa loro scelta ha portato la giovane a desiderare la morte, fortunatamente alla fine ha capito che stava sbagliando ed ha accettato di curarsi. Il secondo episodio vedrà inasprirsi sempre più il rapporto tra Emma e Azzurra, perché quest'ultima ha dimenticato di spedire, tramite raccomandata, la richiesta per il provino al San Carlo di Napoli, occasione che Emma aspettava da sei mesi. Azzurra in realtà non lo ha dimenticato, ma lo ha fatto di proposito perché così avrebbe avuto più tempo per stare con sua figlia. Emma sembra non aver preso di buon grado questa sua "dimenticanza" e a complicare le cose è arrivata anche la sua amica Caterina, conosciuta in istituto. A differenza sua però, Caterina è stata adottata da una famiglia che le vuole davvero bene e Livio, il padre, sembra essere molto apprezzato soprattutto da Emma. Arrivati in convento, suor Angela si accorge subito che c'è qualcosa che non va tra Livio e Caterina, e in un primo momento crede che la piccola stia subendo maltrattamenti, in realtà il problema è molto più grande. Infatti Caterina con il suo amico Cristiano in passato hanno fatto una bravata, ovvero hanno lanciato dei sassi da un cavalcavia colpendo proprio l'auto della famiglia di Livio ed uccidendo il loro piccolo bambino. Caterina si sente troppo in colpa e vorrebbe andare via di casa, ma la generosità di Livio le permetterà di restare con loro.

Replica Che Dio ci aiuti 4, penultima puntata 26 febbraio 2017: come vederla in video streaming - È possibile vedere o rivedere la puntata di Che Dio ci aiuti 4 trasmessa ieri su Rai 1 in video streaming sul web grazie al servizio offerto da RaiPlay, cliccando qui.

