CHE TEMPO CHE FA / Ospiti e commenti: delusione perché Alvaro Soler non ha cantato (puntata 26 febbraio 2017)

CHE TEMPO CHE FA, OSPITI PUNTATA 26 FEBBRAIO 2017 E COMMENTI Ancora una volta la domenica sera di Rai 3 è stata all’insegna di Che tempo che fa, che ha visto diversi ospiti alternarsi. E tanti sono stati i commenti su Twitter. Diversi dedicati a Matteo Renzi e alla situazione del Partito democratico, che tra l’altro sono stati oggetto di battute piuttosto colorite di Luciana Littizzetto nel suo consueto spazio che ha preceduto Che fuori tempo che fa. C’era chi non conosceva Lindsey Vonn, ma ne ha apprezzato in breve tempo la bellezza. Non sono mancati invece complimenti per Chiara Ferragni, che sta vivendo un momento forte di notorietà anche al di fuori del mondo della moda per via della sua relazione con Fedez, cui ha voluto anche mandare un saluto speciale alla fine della sua intervista. A Che fuori tempo che fa c’è stato invece modo di rivedere insieme Marco Columbro e Lorella Cuccarini, che restano ancora amati dal pubblico televisovo. Martina Valcepina ha suscitato un po’ di simpatia per via della sua timidezza: il fatto di essere per la prima volta in tv l’ha molto emozionata ed è riuscita a parlare pochissimo. C’è anche chi non pensava che avrebbe trovato attraente Maccio Capatonda. Ancora una volta, però, è stata Orietta Berti la preferita dal pubblico di casa, per via delle sue uscite e anche della sua conoscenza di certi particolari della vita degli altri ospiti molto approfondita. Tra i commenti su Twitter ce n’è anche qualcuno che ringrazia il programma di Rai 3 per il fatto che la prossima settimana ci sarà tra gli ospiti Sabrina Ferilli. Apprezzamenti ci sono stati anche per Luca Marinelli e Isabella Ragonese e c’è chi non nasconde che avrebbe voluto sentire cantare Alvaro Soler.

