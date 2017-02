CUCINE DA INCUBO/ Anticipazioni puntata 27 febbraio 2017: il Crazy Train e la Trattoria Davis di Milano

CUCINE DA INCUBO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 FEBBRAIO 2017: CRAZY TRAIN E TRATTORIA DAVIS - Un’altra serata dedicata al mondo della cucina sul piccolo schermo del Nove: oggi, lunedì 27 febbraio 2017, andranno in onda due episodi della quarta edizione di Cucine da Incubo, guidate da Antonino Cannavacciuolo. Lo chef sarà innanzitutto alle prese con il Crazy Train di Fiesole, un locale aperto dai genitori di Gabriele, Maurizio e Rossana, che hanno scelto da qualche anno di chiudere la panetteria di cui erano titolari per dare una chance in più al figlio che ha studiato all’alberghiero. Il vero problema è che Gabriele sembra avere in testa solo il calcio, e spesso e volentieri non si presenta in cucina per dare una mano ai suoi. Tra i compiti di Cannavacciuolo ci sarà anche quello di fargli comprendere tutti i sacrifici che i suoi hanno fatto per lui e per la sorella. Nel secondo episodio lo chef approderà invece a Milano presso la Trattoria Davis: da subito il protagonista si accorgerà che il ristorante gestito da Nino e dalla moglie Tina sembra più una mensa che un vero e proprio locale. Riuscirà a rilanciarlo anche rimodernando ambienti e metodi di servizio del cliente? Staremo a vedere…

