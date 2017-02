Che Dio ci aiuti 4 / Arriva il grande finale di stagione! Commento alla penultima puntata

CHE DIO CI AIUTI 4, COMMENTO PUNTATA 26 FEBBRAIO: EMMA E AZZURRA LONTANE DAL LIETO FINE - Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la nona e penultima puntata di "Che Dio ci aiuti 4". La serata è stata ricca di colpi di scena, ma la prossima ed ultima puntata ovviamente lo sarà molto di più. Finalmente Nico e Monica, grazie all'aiuto del piccolo Edo, sono riusciti a chiarirsi e a mettersi insieme! Suor Costanza ha chiesto scusa a Valentina per il suo imbroglio e le confessa un enorme amore materno: la ragazza si sente finalmente amata e capita e la abbraccia commossa. Per quanto riguarda Emma e Azzurra siamo ben lontani da un lieto fine: nonostante le due abbiano fatto pace, la ragazza ancora non sa di essere sua figlia e si prevedono molti problemi quando lo verrà a sapere. Come si risolveranno le cose nel convento degli Angeli Custodi? Volgerà tutto per il meglio o dovremo aspettare una nuova stagione per questo? Ma, soprattutto, Suor Angela ci metterà il becco come sempre? Non ci resta che attendere il tanto atteso finale domenica prossima 5 marzo 2017 su Rai 1!

