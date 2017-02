Chi è Casey Affleck / Vincitore come Miglior attore agli Oscar 2017 è Il fratello di Ben Affleck: tutto su di lui

Oscar 201: Casey Affleck, il fratello di Ben Affleck vincitore come miglior attore protagonista: tutto ciò che c'è da sapere su di lui - Dopo una vita all'ombra del famosissimo fratello, l'attore Ben Affleck, anche Casey Affleck (il cui nome completo è Caleb Casey McGuire Affleck-Boldt) ce l'ha fatta. Agli Oscar 2017, l'attore protagonista del film "Manchester by the sea" viene proclamato vincitore della sua categoria (battendo anche il favoritissimo Ryan Gosling) e sale sul palco per stringere per la prima volta l'ambita statuetta d'oro di fronte ad un pubblico che, tra quelli in sala e coloro davanti allo schermo, conta milioni e milioni di persone. Si prende la sua rivincita Casey Affleck ma, nel suo discorso commosso, non manca il ringraziamento al suo noto fratello. "Sono davvero fiero di fare parte di questa comunità e sbalordito per essere stato incluso - ha così dichiarato con statuetta d'oro alla mano, per poi ringraziare - genitori, al regista Kenneth Lonergan, co-produttore Matt Damon e infine mio fratello: Grazie, Ben! Ti voglio bene".

Casey Affleck è il fratello minore di Ben Affleck: vita privata e carriera dell'attore - Casey Affleck ha 41 anni ed ha esordito come attore nel 1995 anche se il grande pubblico, probabilmete, ha iniziato a conoscerlo nel film "Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco" del 2001. Ma è stato "Manchester by the Sea" a fargli fare la fatidica svolta: non solo Casey riceve il plauso universale per la sua interpretazione, ma si aggiudica anche il Golden Globe per la sezione migliore attore in un film drammatico. L'inizio di un successo che ha raggiunto l'apice questa notte, con la conquista della statuetta d'oro come miglior attore protagonista. Per quanto riguarda la vita privata, nel 1995, durante le riprese di Da morire, l’amico e collega Joaquin Phoenix gli ha presentato la sorella Summer, attrice e stilista americana. La loro storia d'amore inizierà solo nel 2000 e quattro anni dopo la coppia avrà il suo primo bambino, Indiana August. Il 3 giugno 2006 la coppia è così convolata a nozze a Savannah in Georgia, poi nel 2008 hanno avuto un secondo figlio, Atticus. Ma a marzo dello scorso anno, People riporta la notizia dell'imminente divorzio tra Casey e Summer Phoenix, con le relative dichiarazioni della coppia, rimasta in buoni rapporti. Al fianco di Casey ora ci sarebbe una nuova fidanzata, Floriana Lima.

