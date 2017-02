DILETTA LEOTTA/ Foto, gaffe su Manchester By The Sea: “Diletta scopre cose” impazza su Twitter

DILETTA LEOTTA FOTO, GAFFE SU MANCHESTER BY THE SEA: LA REAZIONE SUI SOCIAL DURANTE LA DIRETTA OSCAR 2017 - Dal Festival di Sanremo agli Oscar: Diletta Leotta è stata protagonista anche della notte Sky dedicata ai premi cinematografici più importanti. Chiamata a commentare la diretta per l'Italia, la bellissima giornalista ha commesso però una gaffe incredibile che il popolo della Rete non le ha perdonato. In studio si parla di Manchester By The Sea e Diletta Leotta dichiara di aver scoperto che non si riferisce alla città britannica, bensì ad una cittadina del Massachussets. L'ammissione si trasforma in un boomerang, perché sui social network non le viene perdonata questa gaffe. E accade, ad esempio, che su Twitter spopola una nuova tendenza: "Diletta scopre cose". «Diletta Leotta scopre che Arrival non è ambientato in aeroporto» scherza ad esempio un'utente. Di sicuro questa gaffe non può essere paragonata a quella dell'annuncio del vincitore nella categoria miglior film, ma ha avuto comunque il suo impatto mediatico in Italia, maggiore rispetto alla gaffe di Denis Negri, che ha svelato invece il finale di La La Land. Nonostante segua il cinema da semplice appassionata, Diletta Leotta è stata affiancata agli "esperti" Gianni Canova, Francesco Castelnuovo e Denise Negri. Tutti bravi, ma Diletta Leotta ha saputo ritagliarsi il suo spazio. Clicca qui per una foto di Diletta Leotta durante la diretta Sky degli Oscar 2017.

© Riproduzione Riservata.