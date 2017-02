DOVE LA TERRA SCOTTA/ Su Rai Movie il film con Gary Cooper e Julie London, alla regia Anthony Mann (oggi, 27 febbraio 2017)

DOVE LA TERRA SCOTTA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 27 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Dove la terra scotta, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 27 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere western realizzata nel 1958, diretta da Anthony Mann (L'uomo di Laramie, Lo sperone nudo, El cid) ed interpretata da Gary Cooper (Mezzogiorno di fuoco, Il sergente York, E' arrivata la felicità), Julie London (Gangster cerca moglie, Lo sperone insanguinato, Storia di un detective) e Lee J. Cobb (L'esorcista, Fronte del porto, La parola ai giurati). Dove la terra scotta è l'ultimo western interpretato da Gary Cooper, grande veterano del genere, per ormai raggiunti limiti di età. Siamo ormai, alla fine degli anni '50, anche al tramonto del western classico. Dopo un periodo di calo di popolarità il western ritornerà alla ribalta grazie alle innovazioni apportate dal western revisionista, che si soffermerà in particolare sul ruolo degli indiani, e alle novità portate da registi italiani come Sergio Leone. I western girati in Italia, chiamati spaghetti western dagli americani, godranno di tale popolarità da diventare ben presto un punto di riferimento e di paragone anche per i registi e i cineasti statunitensi. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

DOVE LA TERRA SCOTTA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 27 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Link Jones (Gary Cooper) è un ex fuorilegge che vive in un paesino isolato e deve recarsi in città per assumere un insegnante per la scuola del suo paesino. Con sè ha tutti i risparmi della cittadina, da consegnare come anticipo al maestro per convincerlo a partire. Sul treno, Link conosce Sam Beasley (Arthur O'Connell), un baro, e Billie Ellis (Julie London), una cantante da saloon. Durante una sosta, in cui Sam e Billie sono scesi per sgranchirsi le gambe, il treno viene assalito da un gruppo di banditi che cerca di rubare, fra le altre cose, la valigia di Link con i soldi per il maestro. Durante lo scontro a fuoco il treno riparte, abbandonando a terra Link, Bobbie e Sam. In cerca di un riparo per la notte, i tre si imbattono in una fattoria, dove però trovano i banditi dell'assato al treno. La banda è capitanata da Dock Tobin (Lee J. Cobb), capo della banda, anni addietro, di cui faceva parte anche Link e suo padre putativo. Per salvarsi la vita ed ingannare i malviventi, Link dichiara che Billie è la sua donna e che è lì per unirsi alla banda. Entusiasmato dalla notizia, Dock comincia a pianificare un nuovo colpo, mentre Link non può fare altro che stare al gioco e sperare di riuscire in qualche modo a tirarsi fuori da questa situazione, insieme a Billie, il prima possibile.

