Dayane Mello, Stefano Sala e Stefano Bettarini / Ritorno di fiamma per l'ex dopo l'Isola dei Famosi 2017? Il modello chiarisce...

Dayane Mello e Stefano Sala di nuovo insieme dopo L'Isola dei Famosi? Il modello chiarisce con un Instagram stories - Non ci sarebbe alcun ritorno di fiamma tra la bella Dayane Mello e il suo ex nonchè padre di sua figlia Stefano Sala. Negli ultimi giorni è stato il portale Dagospia a lanciare l'indiscrezione: "Dayane Mello, una delle due smutandate del red carpet dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia, starebbe con Stefano Bettarini e magari torna anche sull'Isola dei non famosi a favore di share. Ma perchè allora continua a vedere l'ex (?) marito Stefano Sala, protagonista della campagna pubblicitaria di Guess con Belen Rodriguez? Ecco, vorremmo saperlo...". Parole che non sono rimaste inosservate e che hanno sollevato un bel pò di gossip intorno al "triangolo amoroso". A dire la sua arriva proprio il diretto interessato, che ha chiarito la questione durante un'Instagram Stories: "Ho letto la notizia ma non è vero nulla, nulla. Non rilascio interviste ma comunque non è vero. Fidatevi di me. Anche perché ero a Roma, coma sarebbe stato possibile?".

Dayane Mello e Stefano Sala, il modello smentisce il ritorno di fiamma. La brasiliana innamoratissima di Stefano Bettarini - Dayane Mello e Stefano Sala non si sarebbero riavvicinati, almeno stando a quello che il modello dichiara. D'altronde anche la bella modella brasiliana sembra essere di ben altro parere, visto che ha dichiarato in più di un'occasione di essere ormai innamoratissima di Stefano Bettarini. Ormai è ben noto a tutti il flirt nato nel corso della partecipazione all'Isola dei Famosi, ed entrambi hanno dichiarato di essere molto presi dall'altro: "Quando sono stata eliminata, nei giorni trascorsi nello stesso resort, abbiamo iniziato a conoscerci. E' bastato poco. - ha svelato la modella in una recente intervista a Chi - Alla mia età so riconoscere qualcosa di grande dall'aria fritta. E noi siamo qualcosa di grande: ci manchiamo, ci aspetteremo e dureremo. Quattro giorni di frequentazione possono segnarti? Sì. Ora ci sentiamo in continuazione, ormai viviamo al telefono con le video chiamate. Io vedo un futuro con lui. Mi piace il suo carattere, il suo essere uomo. Mi trasmette serenità. Forse questo sentimento non l'ho mai provato prima. Sapremo aspettarci. Il bello, tra noi, deve ancora venire" ha concluso.

