Emma Stone, miglior attrice agli Oscar 2017: protagonista con La La Land, e la premia Leonardo DiCaprio

EMMA STONE, OSCAR 2017: MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA CON LA LA LAND - Classe 1988: a neanche 30 anni Emma Stone si porta a casa il suo primo premio Oscar, vinto proprio nella categoria di Miglior attrice protagonista per La La Land, musical diretto da Damien Chazelle in cui recita al fianco di Ryan Gosling. “A moment like this” - un momento come questo - ha commentato l’attrice dopo aver ricevuto l’ambita Statuetta “is a huge confluente of luck and opportunity” - è un’enorme confluenza di fortuna e opportunità. La Stone non è certo nuova a riconoscimenti, anche se ieri a Los Angeles ha ricevuto il più agognato da chiunque intraprenda una carriera sul grande schermo del cinema. Emma Stone era già stata nominata agli Oscar nella categoria di Miglior attrice protagonista per Birdman (senza poi vincere), ma nel corso della carriera ha ricevuto anche due candidature ai Golden Globe: nel 2011 per Easy Girl (Miglior attrice in un film commedia o musicale) e nel 2015 sempre con Birman (Miglior attrice non protagonista). La La Land, invece, le ha permesso di portare a casa la statuetta dell’Academy, ma non solo: l’attrice si è anche aggiudicata il Golden Globe come Miglior attrice protagonista in un commedia o film musicale, il premio BAFTA e lo Screen Actors Guild Awards (Miglior attrice cinematografica), oltre a diverse altre nomination. Il collega Gosling, invece, ha dovuto cedere il passo a Casey Affleck per la sua interpretazione in Manchester By The Sea.

EMMA STONE, OSCAR 2017: VINCE COME MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA CON LA LA LAND, PREMIATA DA DICAPRIO - Non poteva andare diversamente, e ieri sera gli Oscar 2017 ci hanno regalato una scena che difficilmente lascerà la memoria dei cinefili: Emma Stone si è aggiudicata il Premio nella categoria di Miglior attrice protagonista e a premiarla sul palco c’era un altro grande talento che a lungo ha ricevuto il tifo degli ammiratori. Tifo che aveva un unico obiettivo finale, raggiunto proprio l’anno scorso grazie al film Revenant. Stiamo ovviamente parlando di Leonardo DiCaprio che - dopo aver trionfato come Miglior attore protagonista nel 2016 - è salito nuovamente sul palco degli Oscar a Los Angeles per annunciare il nome di Emma Stone. Il pubblico è letteralmente impazzito e tutto l’entusiasmo per la scena si è riversato sulle piattaforme social. DiCaprio avrebbe potuto trovarsi di fronte anche Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Living), Natalie Portman (Jackie) e Meryl Streep (Florence), ma alla fine è stata la Stone a spuntarla, con il pluripremiato La La Land.

