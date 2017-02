Enzo Iacchetti contro Barbara D'Urso / "Sarà in tv fino a 150 anni, ha capito che gli italiani vogliono vedere solo trash e sangue"

Enzo Iacchetti contro Barbara D'Urso, il conduttore di Striscia La Notizia sbotta e accusa i programmi dellaconduttrice di Canale 5 - Davvero dure le parole che il noto conduttore e attore Enzo Iacchetti ha avuto per Barbara D'Urso nel corso di una recente intervista a Il Fatto Quotidiano. Non è la prima volta che la conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio Cinque riceve accuse sui contenuti dei suoi show, ma è forse la prima volta che arrivano in modo così diretto. Iacchetti palesa infatti senza peli sulla lingua la sua idea sul modo di fare show dell'amata Carmelita: "I giovani cercano spazio. È giusto che ci sia un ricambio, Barbara D'Urso a parte. - così parte la critica - Lei sarà lì fino a 150 anni perché qualcosa ha capito. [Ha capito] che c'è una fetta di italiani che vuole vedere solo trash e sangue. Lei non è Maria De Filippi che ha un altro senso e un altro stile. La D'Urso porterebbe in tv anche il mostro di Dusseldorf. Però io non ce l'ho con lei. Ce l'ho con chi la guarda e con chi non riesce a scegliere di meglio".

Enzo Iacchetti contro Barbara D'Urso, prima di lui anche Alba Parietti: Carmelita nazionale al centro delle polemiche - Se dal pubblico di Canale 5 è davvero amatissima, tanto da registrare ascolti sempre molto alti, Barbara D'Urso scatena invece consensi non sempre positivi da parte di alcuni suoi coleghi. Tra le ultime critiche ai suoi danni c'è quella di Alba Parietti che, in un'intervista al programma radiofonico La Zanzara ha dichiarato: "Barbara D’Urso è un tritacarne, fa uno spettacolo e deve fare ascolti. È una cinica e brava signora della tv che porta a casa risultati ottimi con quattro soldi. Alla D’Urso non importa nulla di Corona. Chi fa la tv non ha più sentimenti, è cinico, come chi fa la radio". Alle parole della Parietti sono seguite quelle di Enzo Iacchetti, che non si è affatto risparmiato nei suoi giudizi; eppure per tanti che hanno su di lei pareri non proprio positivi, altrettanti la amano e palesano il loro apprezzamento non perdendo alcuna puntata dei suoi show su Canale 5. Chissà se, prima o poi, la D'Urso risponderà a tutti dicendo la sua...

