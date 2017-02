FABRIZIO CORONA / News: “Sono fiducioso”, il cauto ottimismo dell’ex re dei paparazzi (oggi, 27 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: L’OTTIMISMO IN ATTESA DI NUOVI RISVOLTI (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Ultimamente le vicende giudiziarie legate alla vita di Fabrizio Corona hanno nuovamente catturato i media. L’ex re dei paparazzi in carcere dallo scorso ottobre con l’accusa di intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione, ha chiamato a testimoniare dalla sua oltre 200 testimoni, così come riporta il settimanale “Giallo”. Tra i nomi più popolari, anche l’ex fidanzata Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia. L’imprenditore catanese ha deciso di chiamare sul banco dei testimoni moltissimi nomi famosi, tra cui la sua ex fidanzata storica. Il lunghissimo elenco presentato da Fabrizio Corona e dall’altra imputata, la sua collaboratrice Francesca Persi, è stato anche ufficialmente approvato dai giudici davanti a cui l’uomo dovrà nuovamente comparire per difendersi e potere giustificare gli oltre 3 milioni di euro ritrovati in contanti e mai dichiarati. Belen e Cecilia Rodriguez dovranno deporre in merito alla disponibilità di denaro contante di Fabrizio Corona in riferimento al periodo in cui si frequentavano. Gli avvocati dell’ex re dei paparazzi sembrano mostrare un cauto ottimismo: “Tutti questi testimoni ci servono per dimostrare che quei contanti trovati sono somme incassate nel corso di molti anni per attività più che lecite”. Nel frattempo, proprio di recente Fabrizio Corona è uscito per la prima volta dal carcere di San Vittore dove è rinchiuso dallo scorso ottobre. Tra le pagine di "Chi", l'imprenditore catanese è stato prontamente paparazzato dopo le sue prime dichiarazioni: "Sono fiducioso", ha fatto sapere. L'uomo è apparso sereno e sorridente, smentendo quindi i primi momenti di crisi dopo l'arresto: "Soffre molto dal punto di vista psicologico" aveva riferito l'avvocato Ivano Chiesa.

