GREY'S ANATOMY 13/ Anticipazioni puntata 27 febbraio 2017: uno dei medici sarà in pericolo, chi?

GREY'S ANATOMY 13, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 27 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - Finita la pausa invernale, Grey's Anatomy 13 ritornerà con il suo decimo episodio nella prima serata di Fox Life di oggi, lunedì 27 febbraio 2017. In "Puoi guardare (ma è meglio non toccare)" scopriremo finalmente quale sarà il destino di Karev. I fan sono con il fiato sospeso per il giovane chirurgo, che dopo un fraintendimento - piuttosto grosso - con DeLuca, ha rischiato di ridurre il presunto rivale in fin di vita. Tutto quello che ne deriverà, come abbiamo visto, è che in realtà sarà proprio il giovane specializzando a venire in qualche modo allontanato. Una situazione simile a quanto vissuto da Arizona durante la battaglia per l'affidamento della figlia. Infatti, proprio per questo i due si ritroveranno più uniti che mai, complici a vicenda della loro estraneità rispetto al gruppo di medici. In realtà, il nuovo episodio che vedremo questa sera non risponderà alla domanda sul destino di Karev, o almeno sulla sua decisione di offrirsi in pasto al Procuratore Federale. Scopriremo invece tutto quello che riguarda l'intervento di Arizona, la Bailey e Jo in un carcere di massima sicurezza tutto al femminile. I medici di Grey's Anatomy 13 dovranno infatti gestire una situazione spinosa, dovuta alla gravidanza di una detenuta 16enne particolarmente violenta. In particolare, Jessica Capshaw, ovvero Arizona, ha rivelato in un'intervista ad EW che l'atmosfera che vivremo in questa puntata sarà più vicina al thriller che al medical drama, genere di cui fa parte lo show. Il ritmo serrato e la tensione palpabile, dovuta anche alla location in cui si ritroveranno i tre medici, sarà al limite del cardiopalma. Succederà qualcosa alle tre donne? E questo senza considerare che i medici affronteranno il caso della detenuta senza sapere se sia in grado di fare loro del male o meno. A questo si aggiungerà inoltre la pressione fatta dal personale carcerario verso quelle che vengono considerate come delle intruse. Ovviamente la situazione non farà che alimentare delle forti tensioni fra la Bailey e Jo, già esacerbate da quanto potrebbe accadere a Karev. Le due si confronteranno quindi su alcune tematiche che riguardano il carcere e ciò che le persone possono portare al suo interno. In questo frangente, scopriremo inoltre qualche dettaglio in più riguardo al matrimonio pregresso di Jo, mentre la Bailey rivelerà particolari in più alle sue due compagne d'avventura riguardo a quanto sta succedendo a Karev. In questo nuovo episodio incontreremo inoltre le guest stars Klea Scott, che interpreterà il dottor Eldredge, Jasmin Savoy Brown nei panni di Amanda e Anna Jacoby-Heron in quelli di Kristen.

GREY'S ANATOMY 13, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 27 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 10 "PUOI GUARDARE (MA E' MEGLIO NON TOCCARE)" - La Bailey, Arizona e Joe vengono incaricate di occuparsi di una giovane ragazza detenuta in un carcere di massima sicurezza. E' incinta e rischia di perdere il bambino a causa delle condizioni mediche poco accurate, ma a questo si aggiunge anche il fatto che è potenzialmente violenta. La Bailey in particolare nota che la paziente ha a disposizione alcuni oggetti con cui potrebbe fare del male, ma Joe ritiene, forse pensando in realtà a Karev, che privare una persona di ogni oggetto vorrebbe dire ledere la sua umanità. Kristen sembra inoltre riuscire a subire l'influenza dell'avvocato difensore, che in qualche modo la tranquillizza. Questo permetterà alle tre dottoresse di poter controllare lo stato di salute del bambino, ma fino a che punto? Miranda intanto si allontana e lascia le due colleghe da sole, aggirandosi per il carcere. Si imbatte così in una detenuta più anziana, Lee, che è costretta ad aiutare senza l'attrezzatura medica necessaria. Ovviamente si renderà conto in questo modo che l'intero carcere non possiede una struttura adeguata per questo tipo di problemi.

